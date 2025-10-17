Locatarii blocului distrus de explozie vor primi locuințe, hrană și haine, anunță prefectul Capitalei / Cursurile de la Bolintineanu se mută în regim online

Prefectul Capitalei Andrei Nistor a anunțat ce măsuri ajutătoare va lua primăria pentru persoanele evacuate din blocul unde s-a produs, vineri dimineață, explozia din Sectorul 5. Locatarii vor fi relocați începând cu acest weekend în locuințe în regim hotelier.

Comitetul Municipiului București pentru Situațiii de Urgență a stabilit, vineri după-amiază, ce măsuri au fost decise pentru a ajuta persoanele evacuate din blocul de pe Strada Vicina nr. 1 din Sectorul 5, unde trei persoane au murit în urma exploziei și alte 14 au fost rănite.

Astfel, locatarii vor primi cazare temporare în regim hotelier pe perioada weekendului și, de luni, vor fi relocați în apartamente închiriate prin Direcția Situații de Urgență a PMB. De asemenea, prefectul Nistor spune că primăria va asigura mâncare, apă, produsă de igienă și haine pentru toate persoanele evacuate.



Alte două măsuri decise:

Evacuarea completă a imobilului și interzicerea accesului până la finalizarea expertizei tehnice privind stabilitatea clădirii;

Evaluarea și înregistrarea persoanelor afectate (proprietari, chiriași, persoane vulnerabile) și verificarea statutului juridic al locuințelor, prin Primăria Sectorului 5.

Cursurile mutate în online

Pentru Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, care a fost de asemenea afectat de explozie, s-a decis mutarea orelor în online „pentru o săptămână”. Dacă expertiza va dura prea mult, există posibilitatea să fie mutați la altă școală, a precizat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, într-o conferință de presă la Ministerul de Interne.

„Gândurile noastre sunt alături de familiile care trec prin această tragedie. Toate instituțiile sunt în teren și colaborează pentru a asigura siguranța, sprijinul și normalizarea rapidă a situației”, a mai scris prefectul pe Facebook.

