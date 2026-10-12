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Actualitate

Lovitură grea de imagine pentru Arabia Saudită, în timpul Congresului Mondial al Energiei

Sebastian Jucan
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Mai mulți directori executivi de top din sectorul petrolier urmau să participe la Congresul Mondial al Energiei (WPC Energy Congress) desfășurat la Riad, unde autoritățile saudite au mers înainte cu acesta după atacurile mortale asupra capitalei.

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