Lovitură grea de imagine pentru Arabia Saudită, în timpul Congresului Mondial al Energiei

Mai mulți directori executivi de top din sectorul petrolier urmau să participe la Congresul Mondial al Energiei (WPC Energy Congress) desfășurat la Riad, unde autoritățile saudite au mers înainte cu acesta după atacurile mortale asupra capitalei .

Directorii executivi ai ExxonMobil, TotalEnergies, Shell, Chevron și BP erau așteptați să participe la evenimentul care a început duminică, însă numele lor nu mai figurau în programul publicat luni dimineață de organizatorii conferinței, relatează Reuters.

„Vă mulțumesc tuturor celor care ați călătorit la Riad”, a declarat prințul Abdulaziz bin Salman, ministrul saudit al Energiei, care a deschis sesiunea de luni a reuniunii dedicate politicilor energetice și industriei de profil.

„Știți că această țară este sigură și că protejarea voastră este o prioritate absolută pentru noi… Faptul că ne reunim aici nu înseamnă că pericolul a dispărut”, a admis acesta.

Prințul Abdulaziz a declarat că evenimentele din ultimele săptămâni sunt grave și că răspunsul Arabiei Saudite trebuie să fie „la fel de serios”.

Atacurile au lovit puternic planurile pe termen lung ale Arabiei Saudite

Atacurile reprezintă o lovitură pentru Vision 2030, programul multianual în valoare de miliarde de dolari al Arabiei Saudite, menit să diversifice economia și să reducă dependența acesteia de petrol.

Printre celelalte obiective trasate se numără modernizarea societății și consolidarea statutului regatului saudit drept centru internațional pentru investiții și turism.

Organizarea de evenimente internaționale reprezintă o prioritate a acestui program, care se confrunta deja cu întârzieri și ajustări. Prințul Abdulaziz a declarat că regatul trebuie să rămână concentrat asupra următoarelor decenii și că programul Vision 2030 trebuie să continue.

Congresul Mondial al Energiei (WPC Energy Congress) era programat inițial pentru luna aprilie a acestui an, însă a fost amânat după ce războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a început la sfârșitul lunii februarie. Arabia Saudită a fost desemnată țară gazdă în octombrie 2022.

Este pentru prima dată când evenimentul, organizat pentru prima oară în Marea Britanie în 1933, are loc în Arabia Saudită.

„Nu putem fi prezenți fizic” la Riad

Participarea directorilor executivi ai marilor companii energetice este o prezență obișnuită la evenimentele WPC Energy, iar aceștia erau programați să vorbească pe scenă în această săptămână despre piețele mondiale de petrol și gaze, securitatea energetică și tranziția energetică.

Un purtător de cuvânt al BP a declarat că gigantul energetic „a făcut toate eforturile pentru a participa” la conferință. „Din păcate, din cauza perturbărilor din transporturi, nu putem fi prezenți fizic. Acordăm o mare importanță parteneriatelor noastre de lungă durată din întreaga regiune”, a adăugat acesta.

Shell a refuzat să comenteze, iar TotalEnergies, ExxonMobil și Chevron nu au răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de Reuters.

Congresul Mondial al Energiei se desfășoară în această săptămână într-un centru de conferințe situat la aproximativ 10 kilometri de aeroportul internațional din Riad, care a fost atacat de patru ori în ultima săptămână.

Autoritățile saudite au anunțat că o persoană a fost ucisă și aproape alte 12 au fost rănite într-un nou atac de duminică seara asupra aeroportului. Atacul a avut loc la o zi după ce o lovitură revendicată de rebelii houthi din Yemen, aliniați Iranului, a ucis 13 persoane și a rănit peste 300, fiind cel mai sângeros atac din regat în ultimul deceniu.