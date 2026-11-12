Lovitură de teatru: Zelenski anunță că serviciul Starlink a fost restricționat din nou pentru armata ucraineană

Ucraina afirmă că noile restricții de viteză impuse serviciului Starshield, versiunea militară a serviciului de internet prin satelit Starlink al SpaceX, afectează interceptarea dronelor de-a lungul întregului front. Anunțul a venit la o zi după ce negocierile de pace dintre Kiev și Moscova, mediate de SUA în Emiratele Arabe Unite, s-au încheiat fără vreun progres major, relatează Euronews.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că restricțiile de viteză impuse serviciului Starshield au fost reintroduse. Liderul de la Kiev a declarat că restricțiile au afectat, timp de mai multe zile, operațiunile militare ucrainene de-a lungul întregii linii a frontului și în teritoriile ocupate de Rusia.

El a precizat că situația i-a fost adusă la cunoștiință de informări primite din partea ministrului Apărării Ievhenii Hmara și de la Mihailo Drapatîi, comandantului-șef al Forțelor Armate.

„Mai exact, sunt impuse restricții sistematice de viteză asupra Starshield, limitând viteza la 161 de kilometri pe oră (100 de mile pe oră)”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua „X”.

Zelenski spune că întreruperea comunicațiilor Starlink nu este întâmplătoare

Liderul de la Kiev a afirmat că armata ucraineană a investigat perturbările și a ajuns la concluzia că nu este vorba despre erori tehnice întâmplătoare, ci despre restricții sistematice.

„Pentru noi, acest lucru înseamnă, înainte de toate, o îngreunare semnificativă a interceptării dronelor rusești propulsate cu reacție”, a declarat Zelenski.

„Din păcate, au avut deja loc atacuri care au reușit să își atingă țintele, deoarece sistemele noastre de interceptare nu pot atinge viteze suficient de mari și nu reușesc să intercepteze dronele la timp”, a mai transmis acesta.

Zelenski a avertizat că restricțiile ajută Rusia să desfășoare atacuri mai precise și provoacă noi pierderi de vieți omenești în rândul ucrainenilor.

„Încercăm să clarificăm toate circumstanțele împreună cu partea americană”, a adăugat el.

Euronews notează că reintroducerea restricțiilor are loc în contextul unor negocieri de pace dificile, mediate de Statele Unite, în care Ucraina este supusă presiunilor de a face concesii teritoriale Rusiei.

Două zile de negocieri desfășurate săptămâna aceasta la Abu Dhabi s-au încheiat fără progrese în privința principalelor puncte de divergență, printre acestea numărându-se solicitarea Moscovei ca Kievul să cedeze teritorii pe care încă le controlează.

Comentariile făcute joi de Zelenski, privind problemele cu sistemul Starshield pe parcursul mai multor zile, sugerează că serviciul ar fi fost restricționat pe parcursul negocierilor.

Jared Kushner, într-o conferință de presă după negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, 11 noiembrie 2026. FOTO: Altaf Qadri / AP / Profimedia

Restricțiile Starlink revin la câteva săptămâni după ce fuseseră ridicate

Cele mai recente perturbări au loc la mai puțin de trei săptămâni după ce Ucraina anunțase că restricțiile asupra serviciilor Starlink și Starshield fuseseră ridicate, în urma unor contacte la nivel înalt cu Washingtonul.

Ministerul ucrainean al Apărării a confirmat pe 24 octombrie că conectivitatea fusese restabilită, conexiunile devenind stabile la viteze care depășeau 400 de kilometri pe oră.

Restricțiile au fost semnalate pentru prima dată în noaptea de 13 spre 14 octombrie, când terminalele utilizate de forțele ucrainene au început să piardă conexiunea la viteze de deplasare de aproximativ 160 de kilometri pe oră, perturbând operațiunile cu dronele, logistica și comunicațiile de pe câmpul de luptă.

Restricțiile limitează viteza cu care se pot deplasa dronele și alte echipamente care utilizează Starshield, menținând în același timp conexiunea prin satelit, și nu viteza conexiunii la internet în sine.

Acestea sunt deosebit de grave pentru dronele interceptoare de mare viteză, utilizate pentru a contracara dronele de atac rusești propulsate cu reacție.

Responsabilitatea pentru restricțiile inițiale din octombrie rămâne contestată.

Elon Musk, directorul general al SpaceX, a afirmat că deciziile privind restricțiile de viteză impuse serviciului Starshield sunt luate de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele Statelor Unite. Acesta a scris pe X că „sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul SUA”.

Trump a negat la momentul respectiv că ar fi ordonat încetinirea, la fel ca secretarul de stat Marco Rubio.

Nici Washingtonul, nici SpaceX nu și-au asumat public responsabilitatea pentru impunerea restricțiilor.

The Wall Street Journal a scris pe 21 octombrie, citând surse familiare cu situația, că decizia a fost luată de Elon Musk, în timp ce Reuters a scris că ordinul ar fi venit din interiorul Casei Albe.

Un soldat dintr-un batalion separat de infanterie al Poliției Naționale a Ucrainei din inspectează un terminal de comunicații prin satelit Starlink, într-o poziție nedezvăluită de luptă din regiunea Donețk, Ucraina. FOTO: Dmytro Smolienko / Ukrinform / Avalon / Profimedia

Dependența Ucrainei de comunicațiile prin satelit ale SUA

Noile perturbări au loc în timp ce Kievul încearcă să prelungească acordul cu Washingtonul privind accesul la Starshield, care urmează să expire la jumătatea anului 2027.

Oficialii ucraineni au avertizat că negocierile pentru un nou acord trebuie să înceapă în curând, având în vedere importanța rețelei pentru operațiunile militare ale țării.

Starshield joacă un rol esențial în comunicațiile de pe câmpul de luptă și în operațiunile cu drone ale Ucrainei, ceea ce face ca forțele ucrainene să depindă în mare măsură de un sistem controlat de guvernul Statelor Unite.

Ucraina a început, de asemenea, să exploreze posibilitatea dezvoltării unor capacități alternative de comunicații prin satelit.

La 22 octombrie, Ministerul ucrainean al Apărării a semnat o scrisoare de intenție cu companiile finlandeze ICEYE și Nokia, în vederea explorării posibilității dezvoltării unui sistem suveran de comunicații prin satelit, care i-ar oferi Kievului un control mai mare asupra conectivității sale militare.

Deocamdată, însă, forțele ucrainene continuă să depindă în mare măsură de rețeaua controlată de Statele Unite, iar cele mai recente restricții readuc în discuție fiabilitatea accesului la un sistem esențial pentru apărarea antiaeriană a țării.