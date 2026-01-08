Lovitură la adresa lui Trump: Senatul a votat să-i limiteze puterile în privința unor noi acțiuni militare în Venezuela. „Bombardarea capitalei unei alte națiuni este un act de război”

Senatul SUA a înaintat joi o rezoluție care i-ar interzice președintelui Donald Trump să întreprindă alte acțiuni militare împotriva Venezuelei fără autorizarea Congresului, deschizând astfel calea pentru o examinare ulterioară în camera superioară cu 100 de membri, scriu Reuters și AFP. Gestul Senatului exprimă o vădită dezaprobare față de ambițiile în expansiune ale liderului de la Casa Albă privind influența în emisfera vestică, notează The Associated Press.

Votul asupra unei măsuri procedurale pentru promovarea rezoluției privind puterile de război ale președintelui american a fost de 52 la 47, în contextul în care o mână de colegi republicani ai lui Trump – mai exact cinci – au votat împreună cu toți democrații în favoarea continuării demersului.

Votul a avut loc la câteva zile după ce forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro într-un raid militar dramatic la Caracas. Două încercări anterioare de a promova rezoluții similare au fost blocate în Senat anul trecut de către colegii republicani ai lui Trump, în timp ce administrația de la Washington a intensificat presiunea militară asupra Venezuelei cu atacuri asupra navelor din sudul Caraibelor începând din septembrie.

Votul final, preconizat pentru săptămâna viitoare, este considerat acum mai mult o formalitate și ar marca una dintre cele mai puternice afirmări ale autorității Congresului în materie de război din ultimele decenii.

Efortul este însă considerat în mare parte simbolic, întrucât rezoluția se confruntă cu o ascensiune dificilă în Camera Reprezentanților și nu are aproape nicio șansă să supraviețuiască unui probabil veto din partea lui Trump.

„Un act de război”

Atacurile aeriene și navale, precum și capturarea lui Maduro în Caracas, în miezul nopții, au fost văzute de către legiuitori din ambele partide drept depășirea cadrului unei operațiuni limitate de aplicare a legii și trecerea, în mod incontestabil, într-o fază similară războiului.

„Membrii mai puțin curajoși ai Congresului se înghesuie să evite asumarea responsabilității, să evite votul important de declarare a războiului”, a declarat senatorul Rand Paul, republicanul din Kentucky care s-a desprins de o mare parte a partidului său pentru a susține rezoluția de joi.

„Dar fiți siguri că bombardarea capitalei unei alte națiuni și înlăturarea liderului acesteia este un act de război, pur și simplu. Nicio prevedere din Constituție nu conferă o astfel de putere președinției”, a adăugat senatorul republican.

Trump a declarat într-un interviu publicat joi că Statele Unite ar putea conduce Venezuela și exploata rezervele sale de petrol timp de ani de zile, spunând, pentru The New York Times, că „numai timpul va spune” cât de mult Washingtonul va solicita supravegherea directă a națiunii sud-americane.

Democrații prezintă rezoluția ca pe o linie constituțională, trasată în nisip, după ceea ce au descris ca fiind luni de informări înșelătoare, inclusiv asigurări din partea administrației, încă din noiembrie, că nu are în plan atacuri pe teritoriul venezuelean.

Administrația de la Washington a susținut că operațiunea Maduro era justificată din punct de vedere legal ca parte a unei campanii mai ample împotriva traficului transnațional de droguri, caracterizând-o drept o luptă cu cartelurile desemnate ca organizații teroriste.

Liderii republicani l-au apărat în mare măsură pe președinte, invocând autoritatea acestuia de a întreprinde acțiuni militare limitate pentru apărarea securității naționale a SUA.

„Este ceva ce ar fi trebuit să aibă loc, probabil într-o administrație anterioară”, a declarat miercuri reporterilor senatorul Markwayne Mullin din Oklahoma.

„Numai președintele Trump a avut curajul să o facă, să înlăture un președinte penal și ilegitim care ținea Venezuela ostatică”, a adăugat senatorul republican.

De când Trump a revenit la putere, rezoluțiile privind puterile de război asupra Venezuelei au fost respinse de două ori în Senat și de două ori în Camera Reprezentanților.

În ultimul secol, doar o singură rezoluție a Congresului a impus cu succes o limită largă și durabilă asupra acțiunilor militare unilaterale ale președintelui în străinătate: Rezoluția privind puterile de război din 1973, adoptată în ciuda veto-ului președintelui de atunci, Richard Nixon.