Loviturile ucrainene au expus „Călcâiul lui Ahile” al Rusiei. Ce remarca senatorul John McCain cu mai bine de un deceniu în urmă

Ucraina lovește Rusia acolo unde o doare cel mai tare, scrie analistul veteran Mike Dolan în editorialul său de opinie săptămânal publicat de Reuters.

El amintește de un comentariu făcut cu peste un deceniu în urmă de regretatul senator american John McCain, care a remarcat în 2014: „Rusia este o benzinărie care se dă drept o țară”.

Dolan subliniază că, dacă această caracterizare este adevărată, atunci relatările potrivit cărora chiar locuitorii Rusiei se confruntă acum cu penurii de combustibil „par atât bizare, cât și potențial foarte importante în războiul împotriva Ucrainei, care durează deja de patru ani și jumătate”.

Atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei duc la raționalizarea combustibilului, la creșterea costurilor și la amplificarea nemulțumirii publice, iar țara condusă de Vladimir Putin este nevoită acum să importe combustibil din India și Kazahstan.

„Deloc surprinzător, rușii sunt mai pesimiști în privința stării economiei lor decât în orice alt moment din ultimii 20 de ani, potrivit unui sondaj publicat luna trecută de institutul Gallup”, subliniază Mike Dolan.

Va pune criza carburanților din Rusia presiuni majore pe Kremlin?

Totuși, penuria de combustibil nu a redus până acum amenințarea militară reprezentată de Rusia. Ca represalii dure pentru seria de lovituri ucrainene asupra centrelor sale energetice, Rusia a lansat joia trecută unul dintre cele mai ample bombardamente asupra Kievului de la începutul războiului, urmat de un nou atac asupra capitalei Ucrainei, luni.

„Însă rămâne întrebarea: nemulțumirea rușilor provocată de lipsa combustibilului va contribui la încheierea mai rapidă a războiului sau, dimpotrivă, îl va intensifica, crescând riscul unor noi victime și al unor noi distrugeri ale infrastructurii energetice din regiune?”, scrie Dolan.

Potrivit acestuia, este posibil ca investitorii să acorde astăzi mai puțină atenție conflictului din cauza duratei sale îndelungate, însă acesta va trebui să se încheie la un moment dat.

„Iar durata războiului continuă să aibă implicații majore pentru securitatea europeană și cheltuielile pentru apărare, pentru viitorul alianței NATO și, desigur, pentru aprovizionarea cu energie la nivel mondial”, conchide el.

Un nou atac cu drone spectaculos al Ucrainei

Pentru a doua zi consecutiv, forțele ucrainene au atacat marți petroliere rusești în Marea Azov, care încercau să livreze combustibil Crimeii, regiunea cea mai afectată de atacurile cu aeronave fără pilot asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

Robert „Magyar” Brovdi, șeful Forțelor Ucrainene de Sisteme Fără Pilot (UUSF), a anunțat distrugerea a opt „petroliere ale flotei din umbră” a Rusiei în noaptea de 7 iulie. El a dat și numele navelor pentru identificare independentă: „Venera-3”, „Sanar-1” , „Sanar-17”, „Klimena”, „Teti” și „Alexei Savrasov”, „Penelope ” și încă una care nu a fost încă identificată.

Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei afirmă că dronele au lovit și au incendiat petroliere cu o lungime de 140 de metri și o capacitate de încărcare de 7.000 de tone, construite în perioada 2006–2012. Potrivit imaginilor prezentate, aproximativ douăzeci de nave se îndreptau din Rusia spre Crimeea.

Cu o zi înainte, „Magyar” anunțase lovirea altor două petroliere similare, care plecaseră din zona orașului Taganrog din regiunea Rostov. SFS afirmă că, în afară de cele 8 petroliere, drone ucrainene au lovit în noaptea dintre luni și marți și un cargobot rusesc în apele Mării Azov.

Toate petrolierele avariate ar fi putut transporta aproximativ zeci de mii de tone de combustibil, care în Crimeea practic a încetat să mai fie comercializat liber în benzinării din cauza penuriei provocate de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești și a altor obiective.

The Moscow Times notează că, dacă informațiile furnizate de Kiev sunt întru totul exacte, loviturile asupra petrolierelor au privat Crimeea de un volum de combustibil echivalent cu necesarul său pentru o lună.

Atacurile ucrainene cu drone împotriva unor nave petroliere rusești au continuat în noaptea de marți spre miercuri.