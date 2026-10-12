Liderii PSD decid azi cum îl vor sprijini pe Luca Niculescu. Pachetul de condiții trimis premierului desemnat

Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte luni, de la ora 10.30, la sediul central din Kiseleff, pentru a analiza modul în care PSD va susţine, în Parlament, Cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, scrie News.ro. Acesta are termen până joi să ceară Parlamentului un vot de învestitură.

Reuniunrea liderilor social-democrați are loc înainte ca premierul desemnat să continue discuțiile cu alte grupurile parlamentare pentru susținerea cabinetului său.

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a afirmat după prima discuţie cu premierul desemnat că social-democrații susţin refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării.

Potrivit lui Grindeanu, o discuţie despre viitorul unei ţări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern, ci trebuie să se ia în discuție şi ceea ce se întâmplă după învestire.

El a respins şi ideea unui guvern minoritar PSD, precizând că o astfel de mişcare politică ar duce partidul „într-o zonă vulnerabilă”.

„Oferta inversă” a lui Grindeanu

„Dar fac eu o ofertă inversă: PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideţi! Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta (să accepte liberalii un guvern minoritar – n.r.). De aceea vă şi spuneam că toate aceste şmecherii trebuie date la o parte, dacă vrem să găsim un viitor. Pentru că le găsesc ca să fie şmecherii politice într-o perioadă dificilă”, a declarant șeful PSD într-un interviu la Antena 3 CNN.

Cu toate acestea, PNL a anunţat că nu vrea să facă parte dintr-un guvern cu PSD şi că va rămâne în Opoziţie dar nu exclude susţinerea la vot a guvernului Luca Niculescu.

Liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a anunţat joi că l-a informat pe premierul desemnat că PNL nu intenţionează să participe în acest guvern, dar partidul este deschis să acorde un vot de învestire acestui guvern, având în vedere situaţia în care se găseşte România.

Bolojan: PNL nu intenţionează să participe în acest guvern

„Am discutat despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenţionează să participe în acest guvern. Avem o decizie, în baza experienţei pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social-Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziţie”, a anunţat Ilie Bolojan după discuţiile cu premierul desemnat.

Poziţionarea PNL l-a făcut pe liderul PSD să reacționeze, susținând că „nemulțumirea oamenilor față de direcția în care merge țara nu este o invenție a PSD”.

„Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, a transmis Grindeanu.

Prioritățile trasate de PSD lui Luca Niculescu

PSD a venit cu mai multe priorităţi care ar trebui să se regăsească în programul de guvernare al premierului desemnat Luca Niculescu.

Social-democraţii au cerut un memorandum semnat împreună cu mediul de afaceri şi sindicatele că nu vor creşte taxele în anul 2027, plata facturilor restante ale statului în maximum 90 de zile, rambursarea accelerată de TVA în 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal redus, cu verificări ulterioare; dar şi reducerea cu 25% a autorizaţiilor şi avizelor cerute de stat pentru înfiinţarea unei afaceri.

Social-democraţii mai vor prezentarea în Parlament a situaţiei reale a deficitului bugetar şi a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027 dar şi rectificarea bugetară cu acoperirea necesarului de finanţare pentru spitale, servicii critice, funcţionarea statului şi adoptarea bugetului pe 2027, cu respectarea traiectoriei de deficit.

Alte măsuri vizează stocul pentru iarnă de gaze şi energie, indexarea pensiilor (inclusiv militare) conform legii şi a pensiei minime, eliminarea CASS pentru mame, veterani şi persoane cu dizabilităţi, operaţionalizarea tuturor măsurilor din Planul de relansare economică, demararea proiectului reformei administrative, consorţii administrative şi servicii comune.

PSD a mai propus ca unităţile administrativ-teritoriale mici să poată utiliza în comun servicii de urbanism, juridic, achiziţii, contabilitate, IT, resurse umane şi atragere de fonduri europene şi finanţare suplimentară pentru autoritățile locale care îşi integrează voluntar funcţiile administrative.

O altă propunere a PSD se referă la comasarea voluntară a unităţilor administrativ teritoriale, astfel că, cele care decid prin procedură democratică să fuzioneze vor beneficia pentru o perioadă determinată de bonusuri investiţionale şi de garantarea menţinerii punctelor locale de servicii.