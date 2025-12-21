Ludovic Orban anticipează „pasul decisiv” către PNL, după cel făcut în sprijinul lui Ciucu

Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban anunţă, într-o postare pe Facebook, că ar putea urma „pasul decisiv” înspre PNL, informează News.ro. Postarea vine în contextul în care au apărut informații legate de discuții pentru fuziunea celor două partide.

„În campania de la Bucureşti am făcut un prim pas spre PNL. Poate urma pasul decisiv”, a scris Orban duminică pe Facebook.

Ludovic Orban a fost preşedinte PNL din 2017 până în septembrie 2021, când a pierdut şefia partidului în faţa lui Florin Cîţu. El a demisionat din PNL în noiembrie 2021, după aproape 30 de ani, şi, alături de alţi 15 parlamentari, a creat Forţa Dreptei.

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat recent că este de acord cu o absorbţie a partidului lui Ludovic Orban în PNL, el arătând că nu vede o problemă ca, imediat după Anul Nou, să discute acest lucru. În aceeaşi zi, Ludovic Orban, a anunţat că formaţiunea politică ar putea fuziona, prin absorbţie, cu PNL anul viitor, însă a precizat că, înainte de „negocierile efective”, trebuie „un mandat de negociere, care să fie luat în forurile statutare ale ambelor partide”. Orban a mai spus că a discutat cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, convenind că există „deschidere pentru a începe aceste discuţii”.

„În momentul în care am fost în campanie şi domnul Orban şi-a declarat susţinerea pentru Ciprian Ciucu, am discutat şi despre acest lucru şi am căzut de acord că, după ce se termină alegerile, vom discuta despre o posibilă absorbţie în PNL a partidului domniei sale. Consider că, după anii pe care i-a petrecut în PNL, după ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, dar şi prin susţinerea care i-a acordat-o domnului Ciprian Ciucu, nu văd o problemă ca, imediat după Anul Nou, să putem discuta şi să vedem în ce condiţii se poate face acest lucru”, a declarat premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la Cotidianul.

Bolojan și Ciucu, favorabili reîntoarcerii lui Orban

El a menţionat că acest lucru înseamnă şi o decizie a celor două partide şi asta se va discuta în perioada următoare, foarte probabil, în cele două partide. Ilie Bolojan a comentat şi nemulţumirile din PNL privind o posibilă revenire a lui Ludovic Orban în partid.

„Să nu uităm că în niciun partid nu vom avea o unanimitate de păreri vis-a-vis de o persoană sau alta. Să nu uităm modul în care Ludovic Orban a pierdut preşedinţia PNL şi în ce context s-a întâmplat acest lucru şi plecarea dânsului. Dacă eu n-aş fi îngrijorat pe tema asta, nu ştiu de ce ar fi alţii îngrijoraţi, că înţeleg că primul lucru aşa, înţeleg că s-a spus, ar fi să înceapă să îl schimbe pe preşedinte. Dar eu nu sunt îngrijorat pe tema asta”, a arătat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă nu este îngrijorat că ar putea să îl sape Ludovic Orban, Bolojan a spus: „N-am niciun fel de problemă pe tema asta. Vă rog să mă credeţi că dacă nu eram chemat, după rezultatul de la prezidenţiale din toamna anului 2024, nu aş fi dorit să vin preşedintele PNL. Vă rog să vă gândiţi că, sigur, s-a întâmplat după aceea demisie a preşedintelui Iohannis. Fără să mă gândesc că se va întâmpla asta, am ajuns interimar trei luni la Cotroceni şi pentru că n-a fost o dorinţă a multor persoane să preia această responsabilitate de premier, după trei săptămâni cineva trebuia să o preia. Nu este comod să faci aceste lucruri. Deci o funcţie poţi să o utilizezi să faci ceva sau poţi să o utilizezi aşa, dintr-un orgoliu personal pentru a te numi domnul preşedinte, Excelenţă”.

Şi Ciprian Ciucu, a declarat, imedit după alegerea sa ca primar general, cursă în care a fost susţinut de Orban, întrebat despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL, că a mai fost întrebat acest lucru şi că va rămâne consecvent, având acelaşi răspuns, „cu atât mai mult acum”, când a fost susţinut de către acesta şi trebuie să fie corect cu el. „Evident că este normal să susţin o astfel de întoarcere. Este fix opinia mea, evident vor fi discuţii între cele două partide cum se va întâmpla, dacă se va întâmpla, când se va întâmpla”, a mai spus Ciucu.