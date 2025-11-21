Ludovic Orban îi dă replica lui Nicușor Dan: „Viața mea nu este telenovelă” / Atacă PSD pentru că blochează reforme, reproș și la adresa USR

Ludovic Orban, fostul consilier prezidențial a reacționat după ce șeful statului a spus că „uneori se întâmplă telenovele”, făcând referire la declarațiile făcute de Orban după ce a fost demis. „Un pic de dreptate are și președintele. Am avut unele diferențe de poziționare”, începe mesajul fostului premier.

Într-o postare pe Facebook, fostul consilier prezidențial al lui Nicușor Dan a reacționat spunând că viața sa nu este o telenovelă, după ce, cu câteva ore în urmă, președintele explicase ce a stat la baza demiterii lui Ludovic Orban.

„Un pic de dreptate are și președintele. Am avut unele diferențe de poziționare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat”, începe postarea lui Orban.

El spune că a criticat PSD cât timp a fost consilier pe politică internă la Palatul Cotroceni pentru că blochează reforme precum cea care crește vârsta de pensionare a magistraților și cea care reduce cheltuielile din administrația publică:

„Pentru că toți cei 4 judecători de la CCR numiți de PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitatea legii de reformă a pensiilor magistraților. Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administrație. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susținut, neînțelegând că Ilie nu este Nicu. Pentru că se comportă ca un partid de opoziție, deși sunt la putere. Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică. Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găsește România”.

Reproș la adresa lui Drulă și USR

Orban spune că a existat o diferență de abordare între el și președinte și cu privire la campania pentru Primăria Capitalei.

„Am considerat că președintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid”, transmite Orban. El face referire la faptul că, deși este susținut de USR, Cătălin Drulă folosește imaginea lui Nicușor Dan în materialele de promovare electorală.

„Dar am spus asta pentru că de multe ori și președintele a spus cam același lucru și pentru că aceasta este litera constituției”, continuă fostul lider PNL.

În post-scriptum, Ludovic Orban spune: „Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte”, făcând referire la declarația făcută de președinte vineri dimineață.

Nicușor Dan: „Uneori se mai întâmplă telenovele”

Prezent vineri dimineață la o conferință despre politica europeană de coeziune, Nicușor Dan a fost întrebat de ce a fost revocat din funcție Ludovic Orban.

„Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul ăla în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune calm și ferm: «Îmi pare rău, nu mai putem continua». Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și ei împreună comunică: «Ne-am despărțit amiabil». Asta cred eu că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”, a explicat Nicușor Dan, într-o declarație de presă făcută jurnaliștilor.

Demis după o lună și jumătate

Ludovic Orban fusese numit de Nicușor Dan, pe 6 octombrie, consilier prezidențial pentru politică internă. Marți, 18 noiembrie, fostul premier și lider PNL a fost demis.

Pe 15 noiembrie, Ludovic Orban a acuzat USR că folosește imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei, spunând că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui.

În primele sale declarații după revocare, Orban a precizat că înțelege decizia șefului statului, deși a catalogat drept „un fleac” declarația pe care a făcut-o despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR în campania electorală pentru Primăria Capitalei.