Ludovic Orban îl acuză pe Thuma de „minciună gogonată”. Fostul premier relatează cum a fost desemnat Crin Antonescu candidat la președinție

Fostul premier Ludovic Orban a afirmat, într-o postare pe Facebook, că liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, propagă „o minciună gogonată” privind o sabotare a canditudaturii lui Crin Antonescu din partea unor liberali, în frunte cu Ilie Bolojan. Orban susține că Thuma a promovat candidatura lui Antonescu fără un acord al președintelui PNL, tocmai pentru a bloca o eventuală candidatură a actualului premier. Totodată, Orban îl atacă și pe Crint Antonescu, despre care spune că este „mai aproape de auriști” decât de liberali.

„Pe la mijlocul lui decembrie 2024, Hubert Thuma, fără știrea și acordul președintelui PNL, Ilie Bolojan, a strâns semnături de la 25 de președinți de filiale județene și de sector ale PNL pentru susținerea desemnării lui Crin Antonescu candidat la președinția României”, susține Ludovic Orban, la începutul postării sale.

Potrivit acestuia, propunerea ca Antonescu să fie candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR a fost făcută de către Kelemen Hunor pe 23 decembrie, propunere acceptată rapid de către PSD. Bolojan ar fi fost reticent față de un asemenea anunț, câtă vreme nu existau sondaje care să evalueze șansele lui Crin Antonescu. Până la urmă, Ilie Bolojan ar fi acceptat candidatura lui Antonescu, la insistențele celorlalți lideri din coaliție.

„Thuma să-și pună cenușă în cap”

„Interesant este că Gabriela Firea a vorbit pozitiv de posibila candidatură a lui Antonescu cu o seară înainte de ședință, iar Grindeanu a propus încă din 13 decembrie ca niciunul dintre președinții partidelor din coaliție să nu fie desemnat candidat la președinție, adică nu cumva să fie desemnat Ilie Bolojan candidat la președinție al coaliției. Chiar Antonescu recunoaște că președintele UDMR i-a propus cu ceva timp înainte de ședința coaliției să candideze”, continuă Orban.

El crede că aceste date arată clar că Antonescu ar fi fost susținut doar pentru a bloca o candidatură a lui Ilie Bolojan. În pofida acestui lucru, Bolojan a susținut și el desemnarea lui Antonescu la Consiliul Național al PNL din 26 ianuarie 2025 și a participat la lansarea programului de candidat, deși devenise deja președinte interimar al României.

„În alegerile prezidențiale, Antonescu a câștigat la Bihor cu 37,7%, în timp ce la Ilfov, unde Thuma fusese ales președinte de consiliu județean cu 60%, Antonescu a ieșit pe locul 3, cu doar 20;6%. Concluzia mea este că Thuma, în loc să își pună cenușă în cap pentru că a fost parte la un plan de desemnare a unui candidat nepotrivit la președinție, care nu a fost în stare să intre în turul doi deși a fost sprijinit de o întreagă coaliție de guvernare, încearcă să atragă adepți în PNL propagând o minciună gogonată, că Bolojan nu l-ar fi susținut pe Antonescu”, scrie Ludovic Orban.

Fostul premier susține că a fost impus lui Ilie Bolojan „un candidat perdant”, referire la Crin Antonescu. „Un candidat care, după ce nu a fost în stare să intre în turul doi, și-a dat arama pe față, arătând că este mai aproape de auriști, decât de liberali”, a conchis Orban.

Acuzațiile lui Hubert Thuma

Liberalul Hubert Thuma l-a acuzat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, de „o încercare de «userizare» a partidului” și susține că actualul premier propusese să fie susținuți Mircea Geoană sau Elena Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024, în detrimentul unei variante din cadrul formațiunii.

Apoi, la alegerile din 2025, „Crin Antonescu a fost trădat”, a spus liderul PNL Ilfov, duminică seară, la Antena 3, argumentând că deși acesta era candidatul susținut la prezidențiale de coaliția de la acel moment, PSD-PNL-UDMR, „în spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu la Președinția României”.

Thuma l-a acuzat pe Bolojan că nu a ieșit să dezmintă la acea vreme că nu el va candida din partea partidului, chiar dacă „tot timpul în spațiul public se vorbea de faptul că «nu e Crin Antonescu. Candidatul va fi Ilie Bolojan»”.

„Al doilea lucru: toți oamenii care sunt acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului, nu i-am văzut pe niciunul în campanie să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a adăugat Hubert Thuma.