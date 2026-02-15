Ludovic Orban: Unul dintre motivele pentru care nu se îmbunătăţeşte ratingul României este neîncrederea în PSD. Ce spune de fapt Fitch Ratings

Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, fost premier, afirmă, duminică seară, că decizia Fitch arată că ”nu e rău, dar nu e bine”, scrie news.ro.

Cel mai bine ar fi fost ca agenţia de rating să renunţe la perspectiva negativă, ceea ce ar fi dus la scăderea costurilor la care România se împrumută. Liderul Forţa Dreptei afirmă că, potrivit motivării Fitch, unul dintre motivele pentru care nu se îmbunătăţeşte ratingul României este neîncrederea în PSD, care urmează să ocupe poziţia de premier din iunie 2027.

”Agenţia de rating Fitch a menţinut ratingul suveran al României. Nu e rău. Dar nu e bine. Bine ar fi fost să îl îmbunătăţească. Adică să fie BBB, dar fără perspectiva negativă. Ne-am fi putut împrumuta cu dobânzi mai mici”, a scris, duminică seară, pe Facebook, fostul premier Ludovic Orban.

Potrivit acestuia, este ”foarte interesant” că, în motivarea deciziei, ”Fitch menţionează negru pe alb neîncrederea în faptul că se va menţine procesul de consolidare fiscală în 2027 şi 2028, având în vedere schimbarea preconizată a premierului prevăzută în protocolul coaliţiei şi faptul că 2028 este an electoral”.

”Adică, unul dintre motivele pentru care nu se îmbunătăţeşte ratingul României este neîncrederea în PSD, care urmează să ocupe poziţia de premier din iunie 2027. Şi îmi este imposibil să contrazic această evaluare”, a mai transmis Orban.

Reamintim că agenţia de rating Fitch a menţinut, vineri, ratingul de emitent pe termen lung în valută străină (LTFC) al României la ”BBB-”, cu perspectivă negativă.

Ce spune Fitch Ratings în comunicat

Perspectiva negativă reflectă deteriorarea continuă a finanțelor publice din cauza deficitelor fiscale mari și a creșterii rapide a raportului datorie publică/PIB, transmite agenția în comunicatul oficial.

Guvernul format în vara anului 2025 a început să aplice măsuri semnificative de consolidare fiscală care vor duce la o consolidare fiscală semnificativă în 2026, deși bugetul pentru 2026 nu a fost încă adoptat, mai arată Fitch.

Riscurile semnificative la adresa consolidării fiscale pe termen mediu persistă, în opinia noastră, din cauza creșterii slabe, a dificultăților de aplicare, a oboselii fiscale și a tensiunilor din cadrul coaliției guvernamentale formate din patru partide, notează autorii documentului.

„Inflația ridicată reprezintă o slăbiciune a ratingului pentru România, exacerbată de impactul inflaționist temporar al creșterii cotei TVA și al expirării plafonării prețului energiei electrice. Inflația a fost peste ținta de 2,5% +/-1 punct punctual stabilită de Banca Națională a României timp de cinci ani, iar inflația medie pe trei ani pentru perioada 2024-2026 este dublă față de mediana actuală a țărilor evaluate cu „BBB”.

Riscuri politice mai mici : Incertitudinea politică s-a diminuat considerabil de la alegerea președintelui Nicușor Dan în luna mai și de la formarea unui guvern cvadripartit, pro-occidental, cu o majoritate confortabilă în iulie 2025, ceea ce a facilitat adoptarea unor pachete de consolidare fiscală. Cu toate acestea, tensiunile vizibile din cadrul coaliției, inclusiv cele legate de negocierile bugetare din 2026, costul politic al consolidării fiscale și polarizarea internă ridicată ar putea pune sub semnul întrebării adoptarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea deficitului fiscal mare”, mai spune Fitch Ratings în comunicat