Fitch menţine ratingul suveran al României. „Perspectiva negativă reflectă deteriorarea continuă a finanţelor publice”

Fitch a menţinut vineri ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

„Ratingul României „BBB minus” este susţinut de apartenenţa la UE şi este asociat cu intrările de capital care sprijină convergenţa veniturilor şi accesul la finanţarea externă. PIB-ul per capita şi guvernanţa sunt peste ale altor ţări cu rating „BBB”. Aceste puncte tari sunt puse în balanţă de deficitele gemene bugetare şi de cont curent, mari şi persistente, de creşterea datoriei publice, polarizarea politică şi datoria externă netă destul de ridicată”, se arată în comunicatul difuzat vineri de Fitch și citat de Agerpres.

Potrivit Fitch, perspectiva negativă reflectă deteriorarea continuă a finanţelor publice ale României, în urma deficitelor fiscale ridicate, deşi în declin, şi creşterea rapidă a raportului datorie guvernamentală / PIB. Guvernul format în vara lui 2025 a început să implementeze măsuri semnificative, care vor duce la o consolidare fiscală semnificativă în 2026, deşi bugetul pe 2026 încă nu este aprobat. Persistă riscurile semnificative la adresa consolidării fiscale pe termen mediu, în opinia Fitch, din cauza creşterii slabe, a dificultăţilor de implementare, a „oboselii fiscale” şi a tensiunilor din cadrul coaliţiei aflate la guvernare.

„Implementarea rapidă a măsurilor de consolidare de către noul Guvern Bolojan, inclusiv majorarea TVA în august 2025, a pus deficitul bugetar pe o tendinţă de scădere, de la nivelul ridicat record. Pe baza datelor preliminare cash (deficit de 7,7% din PIB), estimăm că deficitul bugetar ESA a fost aproape de 8% din PIB anul trecut. Implementarea completă a măsurilor din 2025 şi îngheţarea cheltuielilor în 2026 ar putea atenua deficitul ESA cu aproape două puncte procentuale în 2026”, se arată în comunicatul agenţiei.

Compromisuri politice dificile

Totuşi, există incertitudini privind magnitudinea consolidării fiscale suplimentare în 2027 şi dincolo de acest an, inclusiv în urma planificatei schimbări a funcţiei de prim-ministru în aprilie 2027 şi ciclului electoral din 2028. Deficitele guvernamentale generale ale României vor rămâne printre cele mai ridicate în categoria ţărilor cu rating „BBB” pe perioada analizată în previziuni, avertizează Fitch.

Datoria brută guvernamentală generală a crescut rapid în ultimii doi ani, iar Fitch estimează că la finalul lui 2025 se ridica la aproape 59% din PIB, peste media curentă de 56% din ţările cu rating „BBB”. Agenţia se aşteaptă ca ponderea datoriei în PIB să crească la 63% în 2027 şi, fără măsuri suplimentare, să continue să crească.

Creşterea economiei a rămas sub 1% în 2025, deoarece consolidarea fiscală substanţială şi cererea externă slabă au afectat performanţa economică a României. Fitch previzionează că avansul PIB-ului va rămâne sub potenţialul său de 2% până în 2027, ţinând cont de aşteptările privind o înăsprire fiscală suplimentară, care scoate în evidenţă compromisurile politice dificile. Consumul gospodăriilor va scădea anul acesta din cauza declinului prelungit al veniturilor reale disponibile. Cu toate acestea, investiţiile vor creşte puternic, datorită stimulentelor contraciclice ale fondurilor europene, consolidate de sporirea componentei de granturi din Planul de Redresare şi Rezilienţă.

Inflaţia ridicată reprezintă o slăbiciune pentru ratingul României, consideră Fitch, exacerbată de impactul inflaţionist al majorării TVA şi expirarea plafonului la preţul electricităţii. De cinci ani inflaţia rămâne peste ţinta BNR de 2,5% +/-1pp şi inflaţia medie în perioada 2024-2026 este estimată la un nivel dublu faţă de media statelor cu rating „BBB”.

Beneficiile apartenenţei la UE

Deficitul de cont curent a fost aproape de 8% din PIB în 2025, comparativ cu 6,7% din PIB în 2023 şi semnificativ peste media curentă de 1% din ţările cu rating „BBB”. Fitch prognozează că deficitul de cont curent va scădea sub 7% din PIB în 2026, în special în urma declinului cererii de import din partea consumului public şi privat. De asemenea, agenţia estimează că datoria externă netă va creşte gradual, de la 21% din PIB în 2024, semnificativ peste nivelul previzionat de 3% al statelor cu rating „BBB”.

Fondurile europene substanţiale sprijină accesul României la finanţarea externă pentru a acoperi deficitele sale gemene mari, ceea ce scoate în evidenţă beneficiile apartenenţei la UE. Dincolo de fondurile de coeziune, creşterea granturilor din Planul de Redresare şi Rezilienţă în ultimul an al programului şi, cel mai recent, accesul la împrumuturile din Programul SAFE (Security Action for Europe), de 16,7 miliarde de euro, inclusiv pre-finanţare de 2,5 miliarde de euro, în condiţii favorabile, vor ajuta la atenuarea presiunilor asupra costurilor de finanţare şi vor diminua riscurile de finanţare externă în viitorul apropiat, apreciază Fitch.

În opinia Fitch, factorii care ar putea duce, individual sau colectiv, la o acţiune negativă de rating ar fi eşecul implementării măsurilor suplimentare de consolidare fiscală, care pe termen mediu au ca efect stabilizarea datoriei publice, şi efectele negative la adresa lichidităţii şi finanţării externe, sau stabilităţii macroeconomice, de pe urma tensiunilor politice ridicate sau a deficitelor gemene fiscale persistent ridicate şi a deficitului de cont curent.

Printre factorii care ar putea duce, individual sau colectiv, la acţiuni pozitive de rating, se află încrederea că progresele solide înregistrate cu consolidarea fiscală vor sprijini stabilizarea datoriei ca procent din PIB pe termen mediu, ceea ce ar putea duce la o revizuire a perspectivei atribuită ratingului României, de la negativă la stabilă, şi reducerea gradului de îndatorare externă şi a riscurilor de finanţare externă, în urma îmbunătăţirii structurale a deficitului de cont curent, se arată în raport.