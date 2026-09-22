Lukaşenko refuză cererea lui Trump. „Pur şi simplu nu dispunem de aceste volume”

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a recunoscut că ţara sa nu dispune de suficientă potasă (săruri de potasiu – n.r.) pentru a satisface cererile preşedintelui american Donald Trump privind acest îngrăşământ esenţial.

„Toată lumea tot spune: A, potasă! Chiar dacă am vrea să furnizăm (potasă) către alte pieţe occidentale, pur şi simplu nu dispunem de aceste volume – totul este deja contractat”, a declarat Lukaşenko luni, în cadrul unei întâlniri cu şeful autorităţii vamale de stat din Belarus, relatează News.ro citând POLITICO.

Trump a declarat că ţara sa „lucrează la un acord” pentru achiziţionarea îngrăşământului cu potasiu din Belarus, deoarece acesta este „substanţial” mai ieftin decât oferta Canadei.

Washingtonul şi Ottawa sunt implicate într-un conflict comercial tot mai intens.

„Statele Unite lucrează la un acord de amploare privind achiziţionarea de potasă din Belarus. Preţul ar fi cu mult mai mic decât cel pe care îl plătim în prezent Canadei, o veste foarte bună pentru fermierii şi crescătorii noştri de animale”, a declarat Trump pe Truth Social.

Canada este cel mai mare producător mondial de potasă, cu o producţie anuală de 15 milioane de tone, conform datelor Serviciului Geologic al Statelor Unite. Belarusul produce aproximativ 6 milioane de tone – doar puţin mai mult decât volumul anual al importurilor SUA, care se ridică la 5,6 milioane de tone.

Lukaşenko a declarat la începutul acestei luni că Belarus a furnizat potasiu Statelor Unite pentru prima dată din 2021. Washingtonul a impus sancţiuni asupra îngrăşămintelor din Belarus după ce guvernul a reprimat violent protestele naţionale legate de alegerile fraudate din 2020. Sancţiunile au fost ridicate în martie.

„Acum încărcăm potasă – o vindem Statelor Unite ale Americii”, a declarat Lukaşenko reporterilor pe 11 septembrie. Totuşi, „Belarus nu poate furniza volume mari către SUA, deoarece producţia sa este deja contractată pentru acest an”, a adăugat el luni.

Americanii au cerut Ucrainei să-şi deschidă teritoriul pentru tranzitul exporturilor, dar Kievul a refuzat

Lukaşenko nu a precizat câtă potasă a vândut către SUA şi dacă acesta a fost deja expediată sau nu. Cu toate acestea, el a afirmat că, în primul rând, Washingtonul trebuie să deblocheze fondurile de stat ale Belarusului, care sunt îngheţate la Citibank încă din 2022, când au fost introduse sancţiuni suplimentare împotriva Belarusului pentru sprijinul acordat războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Mai întâi daţi-ne banii înapoi… 43-44 de milioane de dolari”, a spus Lukaşenko la începutul acestei luni.

În timpul discuţiilor cu Lukaşenko de la Minsk de la începutul acestei luni, trimisul special al lui Trump, John Cole, a declarat că SUA sunt gata să elibereze fondurile.

La începutul acestui an, Statele Unite au cerut Ucrainei să-şi deschidă teritoriul pentru tranzitul exporturilor de potasă din Belarus. „Americanii au justificat acest lucru doar prin interesele economice ale ţării lor”, a declarat pentru POLITICO o persoană familiarizată cu discuţiile, adăugând că ucrainenii au respins cererea Washingtonului.