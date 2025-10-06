Lula al Braziliei a avut o conversație „prietenoasă” cu Trump, în care i-a cerut revizuirea sancțiunilor impuse țării sale

Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a discutat luni prin videoconferință cu omologul său american Donald Trump, într-un prim contact considerat „prietenos”, în cadrul căruia liderul progresist din America Latină a solicitat o revizuire a sancțiunilor aplicate Braziliei de către Statele Unite.

„Pe un ton prietenos, cei doi lideri au discutat timp de 30 de minute și au amintit de chimia bună pe care au avut-o la New York cu ocazia Adunării Generale a ONU”, se arată într-un comunicat difuzat de președinția braziliană, conform agențiilor EFE și Agerpres.

Comunicatul menționează că, în timpul conversației, președintele Lula a propus o întâlnire față în față în cadrul summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care va avea loc pe 26 octombrie la Kuala Lumpur (Malaezia).

În cadrul conversației, președintele brazilian a ridicat totodată posibilitatea unei călătorii în SUA și l-a invitat pe omologul său american să participe la summitul ONU privind schimbările climatice (COP30) care va avea loc în noiembrie în orașul Belem.

Potrivit președinției braziliene, Lula i-a „solicită” lui Trump „să retragă tarifele suplimentare de 40% aplicate produselor braziliene, precum și măsurile restrictive împotriva autorităților braziliene”.

Astfel, s-a referit la tarife și la sancțiuni politice, precum revocarea vizelor pentru judecătorii Curții Supreme și alte autorități, pe care SUA le-au adoptat ca represalii pentru procesul în care fostul președinte Jair Bolsonaro, liderul extremei drepte, a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat.

Președintele Lula a subliniat excedentul pe care SUA îl mențin în schimburile comerciale cu Brazilia de cel puțin 15 ani și „a descris contactul ca pe o oportunitate de restabilire a relațiilor prietenoase de 201 ani dintre cele două mari democrații ale Occidentului”.

În cadrul întâlnirii virtuale, președintele Lula a fost însoțit de vicepreședintele și ministrul comerțului și industriei, Geraldo Alckmin, precum și de ministrul de externe, Mauro Vieira, și cel al finanțelor, Fernando Haddad, printre alte autorități.

De partea braziliană, cei trei miniștri vor fi responsabili pentru asigurarea continuității dialogului dintre cei doi șefi stat de stat. De partea SUA, pentru această sarcină de coordonare a fost desemnat secretarul de stat, Marco Rubio, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, în cadrul „prietenos” în care a avut loc conversația, Lula și Trump au schimbat numerele de telefon pentru a stabili o cale directă de comunicare.