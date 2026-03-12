Lumea se confruntă cu perturbări fără precedent ale producției de petrol, avertizează Agenția Internațională pentru Energie

Războiul din Orientul Mijlociu provoacă cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie, a declarat joi Agenția Internațională pentru Energie (IEA), la o zi după ce organismul mondial a convenit să elibereze un volum record din stocurile strategice pentru a compensa penuriile și creșterea bruscă a prețurilor, transmite Reuters.

Potrivit celui mai recent raport lunar privind piața petrolului publicat de IEA, aprovizionarea globală este așteptată să scadă cu 8 milioane de barili pe zi în martie, ca urmare a blocării Strâmtorii Ormuz – o întindere de apă îngustă aflată de-a lungul coastei Iranului – după ce Statele Unite și Israelul au început războiul împotriva Iranului pe 28 februarie.

Țările din zona Golfului Persic, inclusiv Irakul, Qatarul, Kuweitul, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, au redus producția totală de petrol cu cel puțin 10 milioane de barili pe zi – un volum echivalent cu aproape 10% din cererea mondială – ca urmare a loviturilor iraniene de represalii.

IEA a subliniat în raportul său că, în absența unei reluări rapide a fluxurilor de transport maritim, aceste pierderi sunt pe cale să crească.

IEA avertizează că producția de petrol oprită nu va putea fi reluată imediat

„Producția din sectorul în amonte care a fost oprită va avea nevoie de săptămâni și, în unele cazuri, de luni pentru a reveni la nivelurile de dinaintea crizei, în funcție de gradul de complexitate al zăcămintelor și de momentul în care lucrătorii, echipamentele și resursele vor reveni în regiune”, a declarat agenția.

IEA, care oferă consultanță țărilor industrializate, a convenit miercuri să elibereze un volum record de 400 de milioane de barili de petrol din stocurile strategice deținute de statele membre pentru a combate creșterea bruscă a prețurilor globale ale țițeiului de la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului, Statele Unite contribuind cu cea mai mare parte a cantității.

Prețurile petrolului au crescut joi, după ce Iranul a intensificat atacurile asupra instalațiilor petroliere și de transport din Orientul Mijlociu, alimentând temerile privind un conflict prelungit și perturbări continue ale fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Cotația țițeiului Brent, care a atins luni nivelul de 119,50 dolari pe baril – cel mai ridicat din iunie 2022 – a revenit joi pe creștere după o ameliorare, și a urcat din nou la primele ore ale dimineții peste pragul psihologic de 100 de dolari pe baril.