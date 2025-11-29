Mai mulţi pelerini care au fost la canonizarea lui Arsenie Boca au solicitat ajutor medical. Două persoane, transportate la spital

Echipajele medicale prezente la Mănăstirea Prislop, unde au avut loc ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca, au acordat vineri asistenţă unui număr de 24 de pelerini, doi dintre aceştia, un adult și un copil, fiind transportați la spital, transmite ISU Hunedoara.

În total, vineri, 24 de persoane au fost asistate medical: 22 de adulţi şi 2 copii. Dintre acestea, 2 persoane, un copil de 13 ani şi un un adult, au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare, indică sursa citată de News.ro.

Conform ISU Hunedoara, pentru a-i sprijini pe cei aflaţi în dificultate au fost prezente, alături de pompieri, şi echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara şi ale UPU – SMURD, dar şi de la Asociaţia „SALVITAL”.

„Colegii noştri vor rămâne în continuare la Prislop, până duminică, pentru a se asigura că fiecare moment al acestui eveniment se desfăşoară în cele mai bune condiţii”, dau asigurări reprezentanţii ISU.

Ei au si câteva recomandări pentru pelerini: „Utilizaţi cu atenţie lumânările şi candelele aprinse; evitaţi deplasarea cu lumânări aprinse în autovehicule; păstraţi libere căile de evacuare; parcaţi astfel încât autospecialele de intervenţie să poată avea acces în orice moment”.

Peste 15.000 de crendincioşi au participat, vineri, la ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop,

La mijlocul lunii iulie a anului trecut, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a aprobat 16 canonizări, printre care cele ale lui Dumitru Stăniloae, Arsenie Boca şi Ilie Cleopa. Potrivit deciziei BOR, părintele Arsenie Boca, a fost canonizat cu titulatura „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” şi este sărbătorit în ziua de 28 noiembrie.