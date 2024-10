VIDEO Dezbatere în Republica Moldova. Maia Sandu, către Stoianoglo: „Ca între doi români, credeți că România va susține omul Moscovei?”. Ce a spus contracandidatul despre relația cu România

„De 30 de ani, vorbim despre relațiile bune cu România și nu am construit un drum direct, un tren de la Chișinău la București”, a acuzat Aleksandr Stoianoglo în timpul dezbaterii electorale din Republica Moldova. În replică, Maia Sandu l-a întrebat: „Ca între doi români, dvs. credeți că România va susține omul Moscovei? Fiți sincer cu moldovenii”, dar candidatul socialiștilor nu a răspuns direct întrebării. El a revenit mai târziu și a spus că acuzația de „omul Kremlinului” este una pe care Maia Sandu i-a creat-o.

UPDATE 10:50: Maia Sandu i-a cerut direct să numească „zece proiecte finanțate de Rusia pentru Moldova”. „Eu sunt foarte mulțumit pentru UE, pentru sprijinul dat Republicii Moldova. Dar drumurile și centura Comrat au fost credite care trebuie restituite. Eu nu fac niciodată comparație între ajutorul de la UE și din Rusia. Noi trebuie să vorbim despre relații bilaterale bune cu toți vecinii”, a replicat Stoianoglo.

„Deci Rusia nu are nici un proiect în Republica Moldova, tocmai ați recunoscut acest lucru”, a afirmat Maia Sandu.

UPDATE 10:35: „România este cel mai important partener al Moldovei, din punct de vedere bilateral și pentru promovarea aspirațiilor pro-europene. Relații cu România nu numai că se vor îmbunătăți, dar se vor întări în toate domeniile. Statul românesc a acordat un sprijin în cele mai complicate situații, dar nu am realizat niciun proiect investițional regional care să apropie Moldova de UE”, a declarat Stoianoglo. „De 30 de ani, vorbim despre relațiile bune cu România și nu am construit un drum direct, un tren de la Chișinău la București. Să lăsăm declarații și să trecem la acțiuni directe”.

„Este o ofensă adusă la adresa României să spuneți că nu avem proiecte importate. Dumneavoastră nu le știți”, a replicat Maia Sandu. „Ca între doi români, dvs. credeți că România va susține omul Moscovei? Fiți sincer cu moldovenii”. Stoianoglo a mers mai departe fără a răspunde direct la întrebare, iar ulterior a replicat că acuzația de „omul Kremlinului” este una pe care Maia Sandu i-a creat-o.

Președinta din Republica Moldova l-a chestionat pe contracandidat și despre refuzul de a participa la referendumul pentru apartenența la UE, amintindu-i că este cetățean UE prin faptul că are cetățenia română.

„Eu sunt adeptul UE, dar nu am participat la referendum din cauză că a urmărit doar scopurile dvs. personale. Eu nu particip la imitații, ci la acțiuni concrete. Unica persoană care a beneficiat de referendum sunteți dvs și l-ați organizat doar pentru a întări susținerea dvs la prezidențiale. Dacă vreți consolidarea țării, atunci înainte de referendum trebuie să avem un dialog permanent cu oamenii. Eu sunt sigur că majoritatea cetățenilor sunt adepții UE, dar pentru că ați coincis alegerile prezidențiale cu referendumul, a fost un vot de protest. O parte a oamenilor nu a participat, iar alții au votat contra”, a replicat Stoianoglo.

„Ați umplut țara cu minciuni și sperietori despre UE, și ați mai cumpărat și voturi. Dacă nu acum, atunci când, peste 30 de ani? Știți că toate statele membre UE sunt mult mai dezvoltate decât înainte de aderare?”, a replicat Maia Sandu.

UPDATE 10:30: „Vom stabili și dezvolta relații bune de prietenie în primul rând cu vecinii noștrii – Ucraina și România – cu partenerii de dezvoltare – UE, SUA, Rusia, China”, a declarat Stoianoglo, întrebat despre cum va fi politica sa externă dacă este ales. „Chiar credeți ce spuneți? Cei de la Kiev știu că sunteți omul Moscovei”, a replicat Maia Sandu.

UPDATE 10:20: „Cel mai simplu e să vă justificați incompetența prin războiul din Ucraina”, a acuzat-o Stoianoglo. „Republica Moldova, din cauza incompetenței dvs. a fost prejudiciată cel mai mult. Țările din jur, în situații similare, au avut creșteri economice și au acordat ajutoare pentru cetățeni. Noi vom promova un model de economie legată cu inițiativa oamenilor, cu schimbarea structurii economiei, promovarea industriei”, a continuat el.

„Acestea sunt povești cu zâne. Arată că nu înțelegeți impactul războiului, nu știți care e structura demografică a acestei țări. Vă spun eu: numărul pensionarilor e aproape egal cu al angajaților. Noi am venit cu resurse suplimentare, am crescut pensiile de două ori, am crescut salariile, am pornit șantiere în toată țara”, a replicat Maia Sandu.

UPDATE 10:10: Alexandr Stoianoglo i-a propus Maiei Sandu să semneze împreună o declarație privind susținerea parcursului european al țării.

„Sunt un susținător ferm al cursului european. Îi propun doamnei Maia Sandu să semnăm împreună o declarație privind drumul european al Moldovei, care trebuie să continue”, a declarat Stoianoglo.

UPDATE 10:00. Maia Sandu a început dezbaterea cu un mesaj dur împotriva contracandidatului Alexandr Stoianoglu, despre care a afirmat că are în spate oameni pe care niciun cetățean nu vrea să îi aibă la putere.

„Aș vrea ca azi, aici, pe această scenă, să fie un candidat cu care să dezbat serios problemele și soluții pentru Moldova. Din păcate, avem un cal troian, un om prin care alții vor să conducă țara. Niciun moldovean nu vrea să fie condus de cei care stau în spatele acestui om, cei care au furat statul și cetățenii, cu care am luptat și i-am alungat de la putere”, a spus Maia Sandu.

„Banii alocați în această campanie nu sunt ai lui Șor, Dodon, Platon. Sunt bani trimiși în țara noastră pentru a dezbina țara, pentru a aduce conflict”, a declarat Maia Sandu. „Dezbaterea nu e despre mine și Stoianoglo, ci despre alegerea viitorului nostru.”

___

Dezbaterea începe la ora 10:00, are loc la Palatul Republicii și este transmisă în direct de postul public Moldova 1, dar şi de alte instituţii media care preiau semnalul, inclusiv două din România, TVR Info și Euronews România.

Evenimentul se desfăşoară fără un moderator care să intervină în discuţii. Candidaţii vor avea libertatea de a-şi adresa întrebări direct, iar dezbaterea ar urma să se desfăşoare fie în limba română, fie în limba rusă, în funcţie de preferinţele acestora, relatează NewsMaker, citat de News.ro.

Fiecare dintre candidaţi va fi însoţit de cinci membri ai echipei sale, precum şi de un cameraman şi un fotograf din partea staff-urilor. Reprezentanţii echipelor vor fi responsabili de monitorizarea timpului alocat fiecărei etape a dezbaterii.

Dezbaterea dintre Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo

Dezbaterea va fi structurată pe trei segmente: un mesaj de salut către alegători, formularea a câte 10 întrebări reciproce şi o adresare finală către cetăţeni.

Întrebările vor avea o durată maximă de un minut, iar răspunsurile vor fi limitate la două minute, urmate de o replică de un minut.

Timpul va fi atent gestionat, iar la expirarea acestuia, microfoanele vor fi deconectate automat.

Un alt element important al regulamentului este interzicerea mesajelor de ură, violenţă sau discriminare. Candiaţii vor fi obligaţi să respecte normele legale, iar intervenţiile care încalcă acest principiu vor fi semnalate printr-un sunet distinctiv.

Ordinea intervenţiilor va fi stabilită prin tragere la sorţi, înainte de începerea dezbaterilor.

Alegeri prezidențiale în Republica Moldova. Turul 2, pe 3 noiembrie

Turul al doilea al alegerilor prezidenţiale se va desfăşura la 3 noiembrie.

Ideea unei dezbateri fără moderator a venit de la Maia Sandu, după ce moderatorul propus de Stoianoglo, Gheorghe Gonţa, a fost contestat de profesionişti din domeniul jurnalismului din Republica Moldova, precum şi de Consiliul de Presă, care au subliniat că nu este garantată imparţialitatea acestuia.

Ulterior, două posturi de televiziune private au anunţat că nu vor difuza şi nici nu vor reflecta în ştiri dezbaterea, dacă Gonţa nu va fi înlocuit.

Anterior, jurnalistul încălcase nomele deontologice exprimându-se public împotriva referendumului pro-UE şi favorabil lui Stoianoglo.

În primul tur al alegeirlor, Maia Sandu a 42,49% din voturi, în timp ce Alexandr Stoianoglo s-a clasat pe locul doi cu 25,95%.

Autorităţile, în frunte cu președinta Republicii Moldova, au denunţat o intenţie de fraudă masivă la vot din partea oligarhului fugar Ilan Şor sprijint de Rusia.