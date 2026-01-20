Mâna dreaptă a lui Bolojan de la Oradea sare în apărarea lui și îi atacă pe doi dintre liderii PSD: „La Craiova se dansează pe muzică, dar nu se reabilitează sistemul de termoficare”

Primarul din Oradea, Florin Birta, vorbește despre „ultimul atac dinspre PSD” la adresa premierului Ilie Bolojan și îi atacă dur pe secretarul general al PSD, Claudiu Manda, și pe primarul Lia Olguța Vasilescu. El spune că, la Craiova, „unde playlistul politic pare mereu respectat, sistemul de termoficare a rămas vechi, fragil și dependent de improvizații”.

Reacția primarului Florin Birta, care este și vicepreședinte al PNL, vine în contextul în care Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu l-au atacat în ultimele zile pe Ilie Bolojan. „Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm, ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem «Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul»”, a spus duminică Manda, într-o emisiune la Antena 3 CNN.

Florin Birta: „La Oradea, «lăutarul» a cântat pe note clare: investiții, fonduri europene, modernizare și sisteme care funcționează”

Lia Olguța Vasilescu a acuzat că la Craiova oamenii au probleme cu sistemul de termoficare din cauza Guvernului. În replică, primarul Florin Birta spune care este „diferența dintre Oradea și Craiova în ceea ce privește sistemul de termoficare” – „aceeași muzică, dar rezultate diferite”.

„Ultimul atac dinspre PSD spune despre Ilie Bolojan că „nu cântă din același playlist” și că ar putea veni momentul să «schimbăm lăutarul». O metaforă interesantă. Doar că realitatea din teren spune altceva. La Oradea, «lăutarul» a cântat pe note clare: investiții, fonduri europene, modernizare și sisteme care funcționează. Rezultatul: oamenii au căldură”, a scris Birta.

Vicepreședintele PNL spune că la Craiova, „unde playlistul politic pare mereu respectat”, sistemul de termoficare „a rămas vechi, fragil și dependent de improvizații”: „Rezultatul: frig, avarii și explicații televizate”.

Florin Birta susține că Ilie Bolojan „încearcă” să facă acum la nivel de țară „ceea ce a făcut la Oradea”: „Mai puțin spectacol, mai multă administrație. Mai puține scuze, mai multă muncă. Mai puțină politică, mai multă infrastructură”.

„Poate că problema nu e că Bolojan nu «cântă» din playlist, poate problema e că de ani de zile la Craiova se dansează pe muzică, dar nu se reabilitează sistemul de termoficare. Când administrația devine spectacol iar politica se face lăutărește, nu e de mirare că la primul ger, se oprește muzica”, a mai scris Florin Birta.