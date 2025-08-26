Mănăstirea Chiajna, grandioasa ruină din marginea Bucureștiului care se încăpățânează să supraviețuiască ignorării totale

Din toate ruinele Bucureștiului, una singură se încăpățânează să nu se prăbușească de tot, dimpreună cu toată istoria sa pe cât de uluitoare, pe atât de necunoscută azi: Mănăstirea Chiajna, vestigiu monumental, parte a patrimoniului național.

Cu pereți masivi din zidărie de cărămidă, pereți care au o grosime medie de aproximativ 1,35 metri, ruina sfideazăl și trecerea timpului, și ignorarea desăvârșită de care are parte.

Ruinele Bisericii Mănăstirii Chiajna se află la marginea de vest a Bucureştiului, în continuarea cartierului Giuleşti (Sârbi).

Amploarea stricăciunilor a fost analizată în Studiul privind “Intervenția de urgență pentru punerea în siguranță a ruinelor Mănăstirii Chiajna-Giulești”.

Apoi, nu s-a mai întâmplat nimic. Ruinele n-au parte de nicio intervenție de conservare și protecție.

Avertismentul e clar: “În lipsa unor măsuri imediate, energice şi radicale de punere în siguranţă a ceea ce încă mai rezistă din această impresionantă relicvă monahală, este posibil să dispară o pagină de istorie, fără posibilitatea rescrierii acesteia”.

Citește, pe B365.ro, extraordinara istorie a unui alt monument din București lăsat să moară.