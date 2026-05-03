Manifestație de susținere a lui Ilie Bolojan în fața Guvernului, cu două zile înainte de moțiune

Protest pro-Bolojan în Piața Victoriei, duminică, 3 mai, cu două zile înainte ca moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR să fie votată în Parlament. Foto: HotNews

Câteva sute de persoane s-au adunat duminică seară în Piața Victoriei, la o manifestație de susținere a premierului Ilie Bolojan, cu două zile înainte ca moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR să fie votată în Parlament.

Mobilizarea pentru protest s-a făcut pe rețelele de socializare, sub sloganuri precum „aprindem lumina” sau „deratizare”, potrivit News.ro.

Aproximativ 600 de persoane se aflau în Piața Victoriei până la ora 19:00, a transmis Digi24.

Participanții au venit cu drapele ale României și steaguri ale Uniunii Europene și scandează, printre altele, „PSD, o mizerie” și „Afară din cămară”.

O parte dintre manifestanți au declarat că au ieșit în stradă pentru a-l susține pe Ilie Bolojan, în timp ce alții au spus că protestează pentru continuarea parcursului pro-european al României și pentru „curățenie” în administrație.

Manifestație și la Oradea

O manifestație de susținere pentru premier a avut loc și la Oradea, după ce primarul municipiului, Florin Birta, a făcut apel la locuitorii orașului și ai județului Bihor să participe la eveniment.

Potrivit publicației locale Bihoreanul, aproximativ 1.500 de persoane au ieșit în stradă în sprijinul lui Ilie Bolojan.

Moțiunea de cenzură va fi votată pe 5 mai

Moţiunea, semnată de 254 de parlamentari, a fost depusă marți, după ce a fost anunțată într-o conferință de presă comună de Marian Neacșu și Petrișor Peiu.

Tot marți, birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au decis calendarul dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură.

Astfel, miercuri, de la ora 12:30, moţiunea de cenzură a fost citită în plenul comun, iar marți, pe 5 mai, va fi votată.

În cazul în care Ilie Bolojan nu trece de votul Parlamentului, el rămâne interimar, în timp ce încep negocierile pentru a forma o nouă majoritate și consultările cu partidele politice la Palatul Cotroceni.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat de mai multe ori că își dorește să continue guvernarea într-o formulă pro-europeană și că exclude o coaliție cu AUR.

„În această perioadă, în modul în care sunt așezate lucrurile, PSD a anunțat că nu face majoritate cu AUR. (…) Sunt lucruri care ne despart. De aceea vorbim de partide proeuropene și partide antieuropene”, a spus Grindeanu săptămâna trecută.

Totuși, PNL și USR au votat, de mai multe ori, că dacă PSD va genera o criză politică, nu vor mai face o majoritate cu PSD.