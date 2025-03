VIDEO Marcel Ciolacu îl susține pe ministrul Energiei: Drill, Sebi! Drill! / Premierul, întrebat dacă îl preferă pe Burduja la Externe: Nu am cum să fac eu direct o propunere / Ce alte nume sunt vehiculate

Premierul Marcel Ciolacu a spus joi, la începutul ședinței de guvern, că ministrul Energiei, Sebastian Burduja, are toată susținerea sa în lupta cu „ONG-urile lui Soros” și de „partidele care fac jocul Rusiei”. „Vreau să-i transmit public ministrului Energiei că are toată susținerea mea. Am văzut că este atacat și de ONG-urile lui Soros, și de partide care fac jocul Rusiei. Nu e deloc întâmplător”, a declarat premierul. Numele lui Burduja este vehiculat și pentru funcția de ministru de Externe, potrivit unor surse politice.

Premierul a spus că ministrul Energiei este atacat în contextul în care a început forajul pentru gazele din Marea Neagră.

„Zilele acestea a început forajul în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Vom fi printre cei mai mari producători de gaze naturale din Uniunea Europeană. Normal că deranjăm! Așa că, citând din Donald Trump, îi spun atât: „Drill, Sebi! Drill! (n.red. Forează, Sebi, forează!)‟, a spus Ciolacu.

„Drill, baby, drill”, a declarat Donald Trump, un mare susținător al exploatării zăcămintelor de petrol și gaze, la ceremonia de învestire în funcția de președinte al SUA.

Înaintea începerii ședinței de guvern, Marcel Ciolacu a fost întrebat de jurnaliști dacă îl preferă pe Sebastian Burduja pentru funcția de ministru de Externe, în locul lui Emil Hurezeanu. Premierul a spus că nu poate face el direct o propunere. „Postul e al PNL și atribuțiile sunt ale presedintelui. Deci nu am cum sa fac eu direct o propunere. Trebuie să fiu de acord cu propunerea, cum e normal”, a precizat premierul.

Pentru funcția de ministru de Externe mai sunt vehiculate și alte nume din PNL: Ben Oni Ardelean, Robert Sighiartău și Pavel Popescu.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că ministrul Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, este „un diplomat remarcabil”, însă spune că modul în care au decurs regulile diplomaţiei până nu demult în relaţia cu Statele Unite ale Americii s-au schimbat nu numai pentru România, ci şi pentru statele europene.

Întrebat dacă se pune problema revocării din funcţie a ministrului de Externe sau a ambasadorului României la Washington, Ciolacu a declarat că este nevoie de un dialog cu autorităţile americane înainte de luarea unei astfel de decizii.