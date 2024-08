Marcel Ciolacu și-a anunțat oficial candidatura la prezidențiale: „Lupt pentru ca românii să trăiască într-o țară de care să fie mândri în fiecare clipă”

Premierul Marcel Ciolacu și-a anunțat oficial candidatura la președinție, cu un videoclip postat pe Facebook, spunând că a luat decizia „după ce s-a consultat cu românii”.

Anunțul oficial al candidaturii pentru funcția de președinte al României vine cu patru zile înainte de congresul PSD, unde va fi votat candidatul la alegerile din decembrie din partea partidului.

„Astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de stabilitate şi echilibru. Românii au nevoie de siguranţa că muncind pot avea un trai mai bun. Ţara are nevoie de un preşedinte căruia îi pasă de toţi românii. Nu m-am dat niciodată înapoi de la lucrurile grele. Am preluat preşedinţia PSD într-un moment foarte dificil şi, împreună cu colegii mei, am reuşit să recâştigăm încrederea oamenilor. Am acceptat răspunderea de a fi prim-ministru într-unul dintre cele mai complicate momente din istoria recentă. Şi am reuşit, alături de colegii mei din Guvern, să punem lucrurile în ordine”, spune premierul Ciolacu în videoclipul de prezentare.

Marcel Ciolacu și-a informat colegii din PSD, marți dimineață, că va candida în alegerile prezidențiale de la finalul anului și cere sprijinul pentru confirmarea candidaturii în Congresul PSD care va avea loc sâmbătă, 24 august. Informația a fost publicată în premieră de site-ul G4Media. Anunțul intern al premierului a fost făcut printr-un mesaj audio de 44 de secunde.

„Sunt sigur că, împreună, vom reuşi să recâştigăm preşedinţia, după 20 de ani”, mai spune Ciolacu în mesaj.