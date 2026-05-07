Marco Rubio a plecat de la Vatican fără declarații după întâlnirea cu papa Leon

Marco Rubio pleacă de la Vatican după întâlnirea avută cu papa Leon al XIV-lea pe 7 martie 2026, FOTO: Maria Laura Antonelli / Agf / Zuma Press / Profimedia

Secretarul american de stat Marco Rubio a părăsit Vaticanul joi după întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea, o întrevedere care era așteptată să fie tensionată după atacurile repetate ale președintelui Donald Trump la adresa liderului catolic, relatează Reuters.

Rubio a petrecut două ore și jumătate la Vatican înainte de a pleca într-un convoi aflat sub măsuri stricte de securitate. El s-a întâlnit inițial cu Leon, înainte de a purta discuții cu oficiali de rang înalt ai Vaticanului, inclusiv cu principalul diplomat al Sfântului Scaun, cardinalul italian Pietro Parolin.

Vaticanul și Departamentul de Stat al SUA nu au oferit imediat detalii despre întâlniri.

Întrevederea lui Rubio cu Leon, prima dintre papă și un membru al cabinetului Trump după aproape un an, pare să fi durat mai mult decât fusese planificat. Papa a ajuns cu 40 de minute întârziere la o întâlnire ulterioară cu angajați ai Vaticanului și le-a mulțumit acestora pentru răbdare.

Fotografiile publicate de Vatican de la întâlnire îi arătau pe Leon și Rubio strângându-și mâna înainte de a se așeza împreună la biroul oficial al papei din Palatul Apostolic al Vaticanului.

Papa Leon al XIV-lea și Marco Rubio, în timpul întrevederii de pe 7 martie 2026, FOTO: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Papa Leon, un critic tot mai vocal al președintelui SUA

Leon, primul papă american, a atras furia lui Trump după ce a devenit un critic ferm al războiului americano-israelian împotriva Iranului și al politicilor anti-imigrație dure ale administrației de la Casa Albă.

Președintele a continuat în ultimele săptămâni o serie fără precedent de atacuri publice la adresa papei, provocând reacții negative din partea liderilor creștini din întreg spectrul politic.

Luni, Trump a sugerat în mod fals că papa considera acceptabil ca Iranul să obțină arme nucleare și a spus că Leon „pune în pericol mulți catolici” prin opoziția sa față de război.

După cel mai recent atac, suveranul pontif le-a spus jurnaliștilor că el răspândește mesajul creștin al păcii. Papa a respins de asemenea ferm ideea că ar susține armele nucleare, pe care Biserica Catolică le consideră imorale.

„Misiunea Bisericii este să propovăduiască Evanghelia, să propovăduiască pacea”, a spus papa. „Biserica s-a pronunțat de ani de zile împotriva tuturor armelor nucleare, asupra acestui lucru nu există nicio îndoială”, a subliniat el.

În timpul unui turneu în patru țări africane, papa Leon a condamnat ferm luna trecută direcția în care se îndreaptă conducerea globală și a spus că lumea „este devastată de o mână de tirani”, în comentarii despre care a afirmat ulterior că nu îl vizau direct pe Trump.

Vizită neobișnuită în Italia a secretarului american de stat

Rubio este catolic, la fel ca vicepreședintele JD Vance. Cei doi s-au întâlnit cu Leon în urmă cu un an, după participarea la liturghia inaugurală a papei.

Rubio a declarat marți, într-o conferință de presă organizată la Casa Albă, că se aștepta să discute cu Leon despre Cuba și despre preocupările privind libertatea religioasă la nivel mondial.

El a ajuns la Roma joi dimineață fără niciun reprezentant al presei care să îl însoțească în avion, lucru neobișnuit pentru un secretar de stat american.

Brian Burch, ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, le-a spus jurnaliștilor marți că discuția dintre papă și oficialul din cabinet va fi probabil „directă”.

Rubio se află la Roma pentru o vizită de două zile. El urmează să se întâlnească vineri cu prim-ministra italiană Giorgia Meloni, care l-a apărat pe papă în fața atacurilor lui Trump.