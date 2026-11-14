Marian Neacșu, după protestul pro-Georgescu: „Românii au dat o lecție de civilizație”

„Manifestația din București s-a încheiat fără incidente care să afecteze siguranța cetățenilor sau ordinea publică”, a declarat ministrul PSD al Afacerilor Interne, sâmbătă seară, după mitingul de susținere a lui Călin Georgescu.

Marian Neacșu le-a mulțumit cetățenilor „pentru atitudinea civilizată” și colegilor săi din Ministerul de Interne „pentru felul în care și-au făcut datoria”.

„Astăzi, românii au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație. În ciuda îndemnurilor la violență răspândite în mediul online, oamenii au ales să se comporte cu calm și responsabilitate. Manifestația din București s-a încheiat fără incidente care să afecteze siguranța cetățenilor sau ordinea publică”, a declarat Neacșu, într-un comunicat transmis de minister în această seară.

Social-democratul a adăugat că „este un merit pe care îl împărțim cu toții”.

„Cei care au participat la protest și și-au exprimat nemulțumirile în mod pașnic. Cetățenii care, fără să participe, au înțeles și au respectat dreptul celorlalți de a protesta. Colegii din Ministerul Afacerilor Interne, care au fost în teren și și-au îndeplinit misiunea cu profesionalism, echilibru și respect față de oameni”, a mai spus ministrul de Interne.

Mii de oameni la protestul pro-Georgescu

Mii de oameni s-au adunat sâmbătă în fața Parlamentului la o manifestație de susținere a fostului candidat la alegerile prezidențiale, care se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat de o înșelăciune de 1,1 milioane de euro.

Ulterior, cele câteva mii de protestatari s-au mutat la Arestul Central.

Vineri, primarul general al Capitalei declarase că au fost depuse trei cereri de autorizare a protestului și că toate au fost respinse din motive de siguranță publică, în contextul meciului de fotbal dintre România și Polonia.

Unii manifestanți prezenți la protest au spus pentru HotNews că au venit cu autocare aduse de AUR. George Simion, care a urcat pe scenă, a negat că partidul ar fi organizat mitingul.