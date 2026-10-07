Maricarmen a murit. Femeia a cărei evacuare din casă a declanșat proteste în toată Spania s-a stins în spital

Maria del Carmen Abascal, cunoscută în Spania drept Maricarmen, femeia în vârstă de 87 de ani a cărei evacuare din casa în care a trăit peste șapte decenii a declanșat criza politică din Spania, a murit, a anunțat miercuri Uniunea Chiriașilor din Madrid, potrivit CNN.

Maricarmen a murit la două săptămâni după ce a fost evacuată din locuința în care trăise mai bine de 70 de ani, după ce chiria i-a crescut de la 500 de euro la 2.650 de euro pe lună.

„Regretăm să anunțăm că Maricarmen a murit astăzi. După cum știți cu toții, a fost evacuată pe 23 septembrie și a rămas internată în spital de atunci”, a transmis miercuri Uniunea Chiriașilor din Madrid.

„Deși s-a ajuns la un acord istoric care i-ar fi permis să se întoarcă acasă, această soluție a venit prea târziu”, a adăugat organizația.

Tatăl lui Maricarmen a închiriat inițial proprietatea în 1956, iar ea a continuat să fie chiriașă după moartea părinților ei, perioadă în care chiria era plafonată.

Lucrurile s-au schimbat după ce o firmă de investiții, Urbagestión, a cumpărat proprietatea în 2018 și a invocat o lacună juridică care îi permitea să majoreze chiria.

Ea reușise să determine fondul imobiliar care o evacuase să dea înapoi și să-i permită să se întoarcă în locuință, în urma unui acord încheiat cu autoritățile.

Evacuarea lui Maricarmen a provocat un val de proteste în întreaga Spanie, pe fondul crizei locuințelor, și a contribuit la decizia premierului spaniol Pedro Sanchez de a convoca luni alegeri anticipate.

Maricarmen Abascal avea 87 de ani și, în ultimii 71 de ani a locuit în același apartament din cartierul Retiro, situat în centrul Madridului.

În comunicatul semnat de familie și de avocatul ei, aceștia spun că tot ceea ce s-a întâmplat după evacuarea ei – manifestații de amploare, protestatari care au instalat corturi în piețele publice, convocarea alegerilor anticipate și apelul la grevă generală – reprezintă „un punct de cotitură în istoria acestei țări”. Ei avertizează însă că „prețul plătit pentru a ajunge aici a fost mult prea mare”.

Mesajul se încheie cu îndemnul pe care Maricarmen îl repeta în mod constant: „Luptați, continuați să luptați pentru ceea ce este al vostru”.

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a deplâns moartea lui Maricarmen, într-o postare pe rețelele sociale.

„Toată afecțiunea mea pentru familia și cei dragi ai lui Maricarmen. O îmbrățișare și pentru toți cei care simt astăzi această pierdere ca pe a lor. Odihnească-se în pace”, a scris el, citat de El Pais.

Criza din sectorul locuințelor

Povestea ei a stârnit indignare atât în sfera politică, cât și în rândul societății, atingând o coardă sensibilă în rândul multor spanioli care se luptă să-și găsească o locuință pe o piață din ce în ce mai inaccesibilă. Sâmbătă, zeci de mii de oameni au protestat la Madrid și în alte orașe din țară.

Spania are un deficit estimat de aproximativ 750.000 de locuințe, care urmează să depășească 1.000.000 până în 2028, potrivit Băncii Spaniei.

Cum tot mai puțini oameni își pot permite să cumpere o locuință, a crescut cererea de locuințe de închiriat, punând presiune pe acest sector. Prețul mediu al chiriei, de 1.176 de euro, echivalează cu aproximativ 98,7% din salariul mediu lunar al unui tânăr din Spania, potrivit Consiliului Tineretului din Spania.

În regiunea Madridului au loc, în medie, trei evacuări pe zi, dar acest caz a devenit simbolul unei mișcări de apărare a dreptului la locuință, potrivit El Pais.

Vineri, parlamentul spaniol, prin votul partidelor de opoziție PP, Vox și Junts, a respins cele două decrete cu măsuri promovate de guvernul socialist al lui Pedro Sanchez.

Măsurile fuseseră elaborate ca răspuns la furia generalizată pe care a provocat-o cazul lui Maricarmen.