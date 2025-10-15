Marina suedeză și aliații au detectat un submarin rusesc în Marea Baltică și îl urmăresc cu nave și avioane de luptă

Un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică este urmărit de marina suedeză și de forțe ale aliaților săi a anunțat miercuri Suedia.

Potrivit Marinei Suedeze, submarinul din flota Moscovei a intrat în apele Mării Baltice marți.

„Unități navale suedeze și avioanele noastre de luptă l-au întâmpinat în Kattegatt și au urmărit submarinul”, a transmis aceasta pe rețeaua socială X.

„Aceasta este o misiune de rutină desfășurată împreună cu aliații noștri. Forțele de apărare ale Suediei au o bună privire de ansamblu a situației”, a adăugat aceasta.

Potrivit presei suedeze, se crede că ar fi vorba de același submarin rusesc despre care liderul NATO, Mark Rutte, a spus ironic la începutul săptămânii că „șchiopătează spre casă”.

Șeful NATO a ironizat luni un sumbarin rusesc care „șchiopătează”

Anunțul vine după ce, luni, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat Rusia, referindu-se la starea „șchiopătândă” a unuia dintre submarinele sale, în timp ce autoritățile ruse negau că acesta ar fi fost forțat să iasă la suprafață din cauza unor probleme tehnice.

Flota rusă a Mării Negre a declarat că submarinul Novorossiysk, propulsat cu motor diesel, a ieșit la suprafață în largul coastei Franței pentru a respecta regulile de navigație din Canalul Mânecii și a respins informațiile conform cărora ar fi suferit o defecțiune gravă.

Autoritățile olandeze au declarat în weekend că submarinul era tractat către Marea Nordului. Iar Rutte, într-un discurs susținut în Slovenia, a spus că nava era „stricată”.

„Acum, practic, aproape că nu mai există nicio prezență navală rusă în Marea Mediterană. Există doar un submarin rus singuratic și stricat care șchiopătează spre casă de la patrulă”, a declarat el.

„Ce diferență față de romanul lui Tom Clancy din 1984, ‘Vânătoarea lui Octombrie Roșu’. Astăzi, pare mai degrabă vânătoarea pentru cel mai apropiat mecanic”, a mai spus el.

Tensiuni tot mai mari pe Marea Baltică

Tensiunile legate de Marea Baltică au crescut de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Această țară a renunțat la două secole de ne-aliniere la vreo alianță militară pentru a adera la NATO în 2024.

Suedia nu este în război, dar nici într-o perioadă de pace, a declarat la începutul acestui an premierul suedez Ulf Kristersson.

Kristersson a spus că întreaga regiune a Mării Baltice a fost supusă unor „atacuri hibride”, referindu-se la dezinformare și la o serie de incidente care au implicat cabluri subacvatice deteriorate.