Șeful NATO amintește de un roman celebru după ce un submarin rusesc a „șchiopătat” la suprafață în largul Franței: „Ce diferență”

Mark Rutte alături de premierul demisionar al Olandei, Dick Schoof, fotografiați la un eveniment organizat înaintea summitului NATO ce a avut loc la Haga în iunie 2025, FOTO: Robin van Lonkhuijsen / AFP / Profimedia Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat Rusia luni, referindu-se la starea „șchiopătândă” a unuia dintre submarinele sale, în timp ce autoritățile ruse negau că acesta ar fi fost forțat să iasă la suprafață din cauza unor probleme tehnice, transmite Reuters.

Flota rusă a Mării Negre a declarat că submarinul Novorossiysk, propulsat cu motor diesel, a ieșit la suprafață în largul coastei Franței pentru a respecta regulile de navigație din Canalul Mânecii și a respins informațiile conform cărora ar fi suferit o defecțiune gravă.

Autoritățile olandeze au declarat în weekend că submarinul era tractat către Marea Nordului. Iar Rutte, într-un discurs susținut în Slovenia, a spus că nava era „stricată”.

„Acum, practic, aproape că nu mai există nicio prezență navală rusă în Marea Mediterană. Există doar un submarin rus singuratic și stricat care șchiopătează spre casă de la patrulă”, a declarat el.

„Ce diferență față de romanul lui Tom Clancy din 1984, ‘Vânătoarea lui Octombrie Roșu’. Astăzi, pare mai degrabă vânătoarea pentru cel mai apropiat mecanic”, a mai spus el. Cartea lui Clancy a fost ecranizată în mod celebru într-un film omonim din 1990, cu Sean Connery, Alec Baldwin și alți actori cunoscuți.

VChK-OGPU, un canal misterios de Telegram care publică presupuse scurgeri din securitatea rusă, a raportat pe 27 septembrie că în magazia submarinului Novorossiysk se scurgea combustibil, sporind riscul unei explozii.

Comandamentul Maritim al NATO a publicat pe 9 octombrie fotografii cu ceea ce a spus că era o fregată a marinei franceze care supraveghea un submarin rus operând la suprafață lângă coasta Bretaniei.

O fregată fraceză a urmărit un submarin rus. Sursă foto: NATO Allied Maritime Command (MARCOM)

Reacția NATO la incidentul cu submarinul rusesc

„NATO este pregătită să apere Alianța noastră cu vigilență constantă și veghere maritimă de-a lungul Atlanticului”, a scris Alianța Nord-Atlantică pe pagina sa oficială de pe platforma „X”, fără a menționa submarinul.

Sâmbătă, ministerul olandez al apărării a precizat că marina olandeză a escortat submarinul „Novorossiysk” și nava de remorcare însoțitoare, „Yakov Grebelsky”, în Marea Nordului.

Flota rusă a Mării Negre a declarat luni că submarinul efectua un „tranzit inter-flotă programat” după ce își îndeplinise sarcinile în Marea Mediterană.

Agenția rusă de stat TASS a transmis că submarinul, intrat în serviciu în 2014, făcea parte dintr-un grup de submarine care transportă rachete de croazieră Kalibr.