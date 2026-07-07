Mark Rutte, laude pentru Donald Trump înainte de summitul de la Ankara: „Ceea ce face el pentru NATO este o veste excelentă”

Donald Trump a avut dreptate când a făcut presiuni asupra aliaților din NATO pentru a crește cheltuielile pentru apărare, a avut dreptate să îi convingă să-și modernizeze armatele și a avut dreptate să declanșeze un război cu Iranul, a declarat secretarul general NATO Mark Rutte într-un interviu acordat Politico înainte de summitul de la Ankara.

„Pur și simplu îmi place omul ăsta. Cred că ceea ce face el pentru NATO este o veste excelentă”, a declarat Rutte.

La nivel european, președintele american a fost criticat în mai multe rânduri pentru unele din politicile sale, precum dorința de a anexa Groenlenda, decizia de a retrage unele trupe din Germania, punerea sub semnul întrebării a angajamentului de apărare comună prevăzut în articolul 5 al NATO sau atacurile repetate la adresa unor lideri europeni.

„Președintele Trump reușește, practic, ceea ce președinții americani au încercat să realizeze încă de pe vremea lui Eisenhower (n.r. președinte americane între 1953 și 1961), și anume echilibrarea cheltuielilor de apărare între SUA și Europa”, a adăugat Rutte.

Mark Rutte: NATO „să nu depindă excesiv de SUA”

Șeful NATO a afirmat că summitul din acest an va fi „transformator” pentru alianță și că va aduce, de asemenea, miliarde suplimentare pentru programe critice de apărare.

În ultimii doi ani, cele 31 de state aliate cu SUA în NATO s-au angajat să aloce 250 de miliarde de dolari pentru noi programe și investiții în domeniul apărării, iar în următoarele două zile se așteaptă o serie de noi acorduri și angajamente.

„Trebuie să construim un NATO care să fie durabil și, prin urmare, să nu depindă excesiv de SUA – o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic, în care europenii și canadienii își intensifică cu adevărat eforturile”, a declarat șeful NATO.

Însă nu doar presiunea exercitată de Trump determină alianța să-și majoreze cheltuielile pentru apărare, a subliniat secretarul general NATO. Celălalt factor cheie este Vladimir Putin. Aliații sunt hotărâți să continue să sprijine Ucraina cu fonduri și arme și, de asemenea, să-și consolideze propriile apărări pentru a descuraja un eventual atac rus.

„Trebuie să facem acest lucru din cauza amenințării rusești, și vedem ce fac rușii în Ucraina”, a spus Rutte, adăugând că obiectivul este de a apăra cei 1 miliard de oameni din țările NATO „împotriva amenințării rusești, a consolidării masive a puterii Chinei și a faptului că Rusia, China, Coreea de Nord și Iranul colaborează”.

Implicarea României menționată din nou de Rutte

Rutte a subliniat din nou că țările europene au jucat un rol crucial în campania de bombardamente împotriva Iranului.

„Probabil că SUA nu ar fi putut desfășura operațiunea «Epic Fury» fără a folosi Europa ca o mare platformă de proiecție a puterii”, a afirmat el.

El a afirmat din nou că România și-a închis temporar cel mai mare aeroport comercial pentru a permite avioanelor americane să decoleze și să aterizeze, iar în această iarnă au decolat de pe aerodromurile europene nu mai puțin de 5.000 de aeronave.

Exemplul României a mai fost dat de Mark Rutte într-un interviu pentru FoxNews. După respectiva informație, date trimise către HotNews de Compania Națională Aeroporturi București au indicat o scădere de 3% a numărului de zboruri comerciale de pe Otopeni în ultimele luni, comparativ cu perioada similară din 2025.

Oficialii CNAB nu au putut da o cauză exactă a variației, dar trebuie spus că o parte din scăderea numărului de zboruri comerciale poate fi atribuită conflictului din Iran, fiindcă la final de februarie au fost anulate timp de multe zile zboruri către orașe precum Dubai, Abu Dhabi, Tel Aviv, Doha, Muscat sau Kuweit City.

La Otopeni nu se află doar Aeroportul Internațional Henri Coandă București, ci și Baza Aeriană 90, una dintre cele mai mari baze aeriene militare din România. Aici aterizează și sunt parcate frecvent avioane americane de realimentare.

Cu ce mesaj merge Trump la summitul NATO

Un înalt oficial al Casei Albe a declarat că Trump vine la Ankara cu „un amestec de optimism, dar și cu o oarecare îngrijorare în privința Iranului. Sunt ambele. Știu că poate părea un oximoron, dar există speranța că, chiar și după ce s-a întâmplat cu Iranul, poate există o cale de urmat.”

Rutte a insistat că, în ciuda diferențelor, alianța rămâne unită, iar SUA sunt un partener cu drepturi depline.

„Cred că președintele are dreptate când spune că există cazuri individuale în care este pe bună dreptate dezamăgit, dar dacă privim imaginea de ansamblu a ceea ce fac europenii, efortul este uriaș”, a spus el: „Aceasta este dovada că națiunile europene au fost într-adevăr extrem de utile, pe baza tuturor acestor acorduri bilaterale, pentru a face posibilă operațiunea Epic Fury.”

Liderii NATO au început să anunțe marți la summitul de la Ankara contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari, pentru a demonstra că răspund apelurilor SUA de a aloca mai multe fonduri pentru apărarea Europei. România va participa alături de alți aliați la o achiziție comună de avioane de supraveghere.