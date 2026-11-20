Matt Damon afirmă că trebuie să dea timpul înapoi cu aproape 30 de ani pentru a găsi cel mai dificil film la care a lucrat înainte de „Odiseea”, epopeea lui Christopher Nolan care a avut încasări peste orice așteptări în sălile de cinema anul acesta, relatează The Independent.

Starul de la Hollywood, care a cunoscut consacrarea în anii ’90, în rolul principal și în calitate de co-scenarist al filmului distins cu Oscar „Good Will Hunting”, nu a făcut vreun secret din dificultățile cu care s-a confruntat zi de zi în timpul filmărilor pentru „Odiseea” lui Nolan.

„Odiseea” lui Nolan a fost filmată în șase țări, printre care Maroc, Grecia, Islanda și Italia, pe legendara insulă Favignana. Damon și ceilalți membri ai distribuției au lucrat în condiții meteorologice extreme, cu vânturi puternice și ploi torențiale care i-au lovit în timp ce se aflau pe corăbii, în largul mării.

„Fără îndoială, a fost cel mai greu și mai solicitant film la care am lucrat vreodată”, a spus actorul acum în vârstă de 56 de ani într-un interviu acordat agenției Reuters în luna iulie.

Damon spune că regizorul filmului „Talentatul domn Ripley” era la fel de exigent ca Christopher Nolan

Însă, întrebat care dintre celelalte filme ale sale s-ar clasa pe locul al doilea în ceea ce privește dificultatea, pentru a avea un termen de comparație, nu a menționat niciunul dintre filmele de acțiune în care a jucat de-a lungul anilor, printre acestea numărându-se producțiile din seria „Jason Bourne”. În schimb, a ales un titlu ce ar putea părea mai surprinzător.

„Cred că, dacă privesc în urmă la cei peste 30 de ani de carieră, cel mai dificil a fost ‘Talentatul domn Ripley‘. Pentru că, din câte îmi amintesc, am filmat cu un buget de 37 de milioane de dolari, așa că aveam săptămâni de lucru de șase zile – și înaintam într-un ritm foarte rapid, deși aveam foarte multe lucruri de făcut”, a relatat Damon într-un nou interviu acordat pentru The Independent.

El a spus că a avut impresia că regizorul britanic Anthony Minghella îi solicita același nivel de concentrare ca Nolan, dar a adăugat:

„Evident, ca să punem lucrurile în perspectivă, amploarea producției este de opt ori mai mică decât cea a ‘Odiseei’. Dar, probabil, acesta este filmul cel mai dificil pentru mine [după ‘Odiseea’]”.

Gwyneth Paltrow, Jude Law și Matt Damon într-o secvență din filmul „Talentatul domn Ripley” (1999), FOTO: TopFoto / Topfoto / Profimedia

Damon a jucat în film cu unii dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood

În adaptarea cinematografică a romanului scriitoarei americane Patricia Highsmith, Damon l-a interpretat pe Tom Ripley, un escroc american trimis în Italia pentru a-l convinge pe Dickie Greenleaf (Jude Law), un playboy bogat și răsfățat, să se întoarcă acasă.

Însă, treptat, acesta ajunge să dezvolte un atașament periculos față de Dickie și de stilul său de viață. Din distribuția filmului apărut în 1999 au mai făcut parte Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett și Philip Seymour Hoffman.

„Talentatul domn Ripley” a fost un succes la box office, obținând încasări de 128 de milioane de dolari la nivel mondial. El a obținut de asemenea 5 nominalizări la Premiul Oscar, inclusiv pentru Jude Law și Anthony Minghella, însă în cele din urmă a încheiat gala din 2000 fără nicio statuetă.

Filmul nu este inclus în prezent în abonamentul marilor platforme de streaming disponibile în România. Însă el poate fi închiriat în format digital pentru 9,99 RON pe platforma Amazon Prime Video.