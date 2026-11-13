Meal planning de care te poți ține: ce poți mânca săptămâna viitoare cu 21 lei / zi / persoană. Cu opțiuni de post, pentru cine ține
Un nou meal plan care să-ți facă săptămâna mai ușoară: meniu, rețete, listă de cumpărături. Pentru că începe Postul Crăciunului, ai și variante care să te ajute să te ții de el.
Pentru că una dintre cele mai grele întrebări ale zilei e “ce mâncăm diseară?”, ai aici un ajutor. În fiecare vineri dimineață, vei găsi pe HotNews Food un plan realist, de care te poți ține sau din care te poți inspira, care să-ți ușureze procesul decizional pentru săptămâna care urmează.
Principiile meniului:
- 5 zile, zilele lucrătoare ale săptămânii
- Două persoane (dar poți multiplica sau înjumătăți ușor, avem un ghid)
- Omnivor, dar centrat pe legume
- De sezon (nu o să punem roșii în decembrie și dovleac în mai)
- Ingrediente accesibile, pe care le poți cumpăra de la magazinul de la colț, sau ușor de înlocuit
- Doar felurile principale. Gustări, suplimente, pâine – le adaugi după gust.
- În cele mai multe cazuri, gătești cina astfel încât să ai și prânzul din ziua următoare
- Bugetul reflectă cantitățile folosite în meniu, nu întregul cost al lor (100g orez, nu un pachet de 1kg de orez), pentru că, dacă te ții de meal planning, aceste cheltuieli se amortizează în săptămânile următoare.
Fiecare ediție conține:
- Meniul pe 5 zile
- Rețetele
- Lista de cumpărături organizată pe secțiuni de supermarket
- Buget
Ce nu este:
- Nu este un meniu făcut de nutriționiști, ci de oameni cărora le place să mănânce și să gătească. Dacă ai obiective de slăbit sau de îngrășat, consultă un medic specialist în nutriție și diabet, care îți poate face un meniu personalizat.
Meniul săptămânii
Luni
- Mini omlete + castraveți
- Supă levantină de linte roșie
- Fasole rapidă cu cârnați și pesto
Marți
- Tartine cu zacuscă
- Fasole rapidă cu cârnați și pesto
- Pui cu aromă de pizza + Mămăligă
Miercuri
- Mini omlete + ridichi
- Pui cu aromă de pizza + Mămăligă
- Supă levantină de linte roșie + Salată de iarnă
Joi
- Tartine cu zacuscă
- Salată de iarnă + telemea
- Salată caldă de conopidă și năut
Vineri
- Mini omlete + ardei kapia
- Salată caldă de conopidă și năut
- Shakshuka
Rețetele
Mini omlete [6 porții]
Le poți face de duminică și le ții la frigider într-un recipient etanș. Adaugă legume proaspete când mănânci. Dacă ții post, înlocuiește lactatele cu unele vegane și ouăle cu aquafaba – zeama din conserva de năut, care se bate exact ca un albuș.
Supă levantină de linte roșie [4 porții]
Fasole rapidă cu cârnați și pesto [4 porții]
Pentru o variantă de post, poți fie să renunți la cârnați, ori să folosești unii vegani.
Tartine cu zacuscă [4 porții]
8 felii de pâine toast
1 borcan de zacuscă
Întinde zacusca pe pâine și mănâncă.
Pui cu aromă de pizza [4 porții]
Pentru o variantă de post, înlocuiește carnea și mozzarella cu șnițele de soia și brânză vegană.
4 bucăți de pui cu os
1 Lg ulei
50g pancetta sau bacon
3 căței de usturoi tăiați felii
2-3 fileuri de anșoa tocate
1/4 linguriță de fulgi de ardei iuți
800g de roșii în conservă (2 conserve)
1 Lg de busuioc uscat
100g de mozzarella
30g busuioc prospăt
Usucă 4 bucăți de pui cu os (pulpe superioare, de exemplu) cu un șervețel și asezonează-le cu sare și piper.
Într-o tigaie/cratiță care merge și la cuptor, încinge 1 lingură de ulei și călește 50g de pancetta tăiată mărunt (sau bacon) până devine crispy. Scoate-o pe o farfurie pe care ai pus niște șervețele de hârtie.
În uleiul rămas, pune carnea. Prăjește-le cât să prindă culoare pe toate părțile, cam 10 minute, apoi scoate-le pe o farfurie. Lasă în cratiță doar o lingură de ulei și pune 3 căței de usturoi tăiați felii, 2-3 fileuri de anșoa tocate și 1/4 linguriță de fulgi de ardei iuți. După un minut, adaugă 800g de roșii în conservă și 1 lingură de busuioc uscat.
Zdrobește bine roșiile, dacă sunt mai mari și așteaptă să dea în clocot. Pune înapoi puiul și dă la cuptor 30 de minute. Pune 100g de mozzarella ruptă bucăți și mai dă la cuptor 10 minute, până s-a topit. Decorează cu busuioc proaspăt când mănânci.
Mămăligă [4 porții]
250g mălai “3 minute”
1L apă
15g unt sau ulei
Sare
Gătește mămăliga conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
Salată de iarnă [4 porții]
Când o mănânci la prânz, pune alături 50g de telemea.
Salată caldă de conopidă și năut [4 porții]
Shakshuka [2 porții]
Pentru o variantă de post, elimină ouăle și crește numărul de legume din sos.
Lista de cumpărături & buget
Meniul de săptămâna aceasta costă 212 lei/2 persoane/5 zile, la prețuri medii de supermarket. Asta înseamnă 21,2 de lei pe zi/persoană.
Cumpărăturile propriu-zise te pot ajunge la 370 lei, pentru că unele ingrediente vin în ambalaje mai mari decât ai nevoie pentru rețete. Dar le vom folosi în săptămânile următoare, nu se irosesc.
Refrigerate/congelate
10 ouă
300g telemea
600g cârnați proaspeți groși
30g unt
4 bucăți de pui cu os
50g pancetta sau bacon
100g mozzarella
Legume/fructe
100g spanac baby
3 ardei kapia
1 legătură de ridichi
1 castravete Fabio
8 căței de usturoi
2 cepe galbene
4 morcovi
30g busuioc proaspăt
30g mentă prospata
2 cartofi dulci
2 păstârnaci
2 cartofi pentru copt
1 ceapă roșie
1 conopidă
2 legături pătrunjel
1 legătură ceapă verde
1 lămâie
50g semințe de rodie
Băcănie
Sare
Piper
50ml ulei de floarea soarelui
50ml ulei de măsline
8 felii de toast
1 borcan de zacuscă
12 roșii uscate în ulei
350g linte roșie
1,5L stock
1 Lg semințe de coriandru
1 Lg semințe de chimen
1 Lg semințe de fenicul
1 Lg busuioc uscat
2 lgț chimion măcinat
1 lgț boia dulce
1/2 lgț boia dulce afumată
1/2 lgț ceapă granulată
1/2 lgț usturoi granulat
2 conserve de fasole albă (de 400g)
3 conserve de roșii (de 400g)
1 conservă de năut (de 400g)
160g pesto
200ml vin alb sec
2-3 fileuri de anșoa
1/4 linguriță de fulgi de ardei iuți
250g mălai “3 minute”
80g tahini