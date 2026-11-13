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Food

Meal planning de care te poți ține: ce poți mânca săptămâna viitoare cu 21 lei / zi / persoană. Cu opțiuni de post, pentru cine ține

Georgiana Ilie
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Un nou meal plan care să-ți facă săptămâna mai ușoară: meniu, rețete, listă de cumpărături. Pentru că începe Postul Crăciunului, ai și variante care să te ajute să te ții de el.

Pentru că una dintre cele mai grele întrebări ale zilei e “ce mâncăm diseară?”, ai aici un ajutor. În fiecare vineri dimineață, vei găsi pe HotNews Food un plan realist, de care te poți ține sau din care te poți inspira, care să-ți ușureze procesul decizional pentru săptămâna care urmează.

Principiile meniului:

  • 5 zile, zilele lucrătoare ale săptămânii
  • Două persoane (dar poți multiplica sau înjumătăți ușor, avem un ghid)
  • Omnivor, dar centrat pe legume
  • De sezon (nu o să punem roșii în decembrie și dovleac în mai)
  • Ingrediente accesibile, pe care le poți cumpăra de la magazinul de la colț, sau ușor de înlocuit
  • Doar felurile principale. Gustări, suplimente, pâine – le adaugi după gust.
  • În cele mai multe cazuri, gătești cina astfel încât să ai și prânzul din ziua următoare
  • Bugetul reflectă cantitățile folosite în meniu, nu întregul cost al lor (100g orez, nu un pachet de 1kg de orez), pentru că, dacă te ții de meal planning, aceste cheltuieli se amortizează în săptămânile următoare.

Fiecare ediție conține:

  • Meniul pe 5 zile
  • Rețetele
  • Lista de cumpărături organizată pe secțiuni de supermarket
  • Buget 

Ce nu este:

  • Nu este un meniu făcut de nutriționiști, ci de oameni cărora le place să mănânce și să gătească. Dacă ai obiective de slăbit sau de îngrășat, consultă un medic specialist în nutriție și diabet, care îți poate face un meniu personalizat.

Meniul săptămânii

Luni

  1. Mini omlete + castraveți
  2. Supă levantină de linte roșie
  3. Fasole rapidă cu cârnați și pesto

Marți

  1. Tartine cu zacuscă 
  2. Fasole rapidă cu cârnați și pesto
  3. Pui cu aromă de pizza + Mămăligă

Miercuri

  1. Mini omlete + ridichi
  2. Pui cu aromă de pizza + Mămăligă
  3. Supă levantină de linte roșie + Salată de iarnă

Joi

  1. Tartine cu zacuscă 
  2. Salată de iarnă + telemea
  3. Salată caldă de conopidă și năut

Vineri

  1. Mini omlete + ardei kapia
  2. Salată caldă de conopidă și năut
  3. Shakshuka

Rețetele

Mini omlete [6 porții]

Le poți face de duminică și le ții la frigider într-un recipient etanș. Adaugă legume proaspete când mănânci. Dacă ții post, înlocuiește lactatele cu unele vegane și ouăle cu aquafaba – zeama din conserva de năut, care se bate exact ca un albuș.

Mini omlete
Rețete

Mini omlete

40 min Rapid

Un mic-dejun bun de pregătit în avans

Supă levantină de linte roșie [4 porții]

Supă levantină de linte roșie
HotNews Food – Powered by Kaufland

Supă levantină de linte roșie

30 min Rapid

O masă întreagă într-un bol.

Fasole rapidă cu cârnați și pesto [4 porții]

Pentru o variantă de post, poți fie să renunți la cârnați, ori să folosești unii vegani.

Fasole rapidă cu cârnați și pesto
HotNews Food – Powered by Kaufland

Fasole rapidă cu cârnați și pesto

50 min Ușor

Fasole cu cârnați, dar într-o variantă rapidă și cu gust proaspăt.

    Tartine cu zacuscă [4 porții]

    8 felii de pâine toast

    1 borcan de zacuscă

    Întinde zacusca pe pâine și mănâncă.

    Pui cu aromă de pizza [4 porții]

    Pentru o variantă de post, înlocuiește carnea și mozzarella cu șnițele de soia și brânză vegană.

    4 bucăți de pui cu os 

    1 Lg ulei

    50g pancetta sau bacon

    3 căței de usturoi tăiați felii 

    2-3 fileuri de anșoa tocate

    1/4 linguriță de fulgi de ardei iuți

    800g de roșii în conservă (2 conserve) 

    1 Lg de busuioc uscat

    100g de mozzarella

    30g busuioc prospăt

    Usucă 4 bucăți de pui cu os (pulpe superioare, de exemplu) cu un șervețel și asezonează-le cu sare și piper.

    Într-o tigaie/cratiță care merge și la cuptor, încinge 1 lingură de ulei și călește 50g de pancetta tăiată mărunt (sau bacon) până devine crispy. Scoate-o pe o farfurie pe care ai pus niște șervețele de hârtie. 

    În uleiul rămas, pune carnea. Prăjește-le cât să prindă culoare pe toate părțile, cam 10 minute, apoi scoate-le pe o farfurie. Lasă în cratiță doar o lingură de ulei și pune 3 căței de usturoi tăiați felii, 2-3 fileuri de anșoa tocate și 1/4 linguriță de fulgi de ardei iuți. După un minut, adaugă 800g de roșii în conservă și 1 lingură de busuioc uscat. 

    Zdrobește bine roșiile, dacă sunt mai mari și așteaptă să dea în clocot. Pune înapoi puiul și dă la cuptor 30 de minute. Pune 100g de mozzarella ruptă bucăți și mai dă la cuptor 10 minute, până s-a topit. Decorează cu busuioc proaspăt când mănânci.

    Mămăligă [4 porții]

    250g mălai “3 minute”

    1L apă

    15g unt sau ulei

    Sare

    Gătește mămăliga conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

      Salată de iarnă [4 porții]

      Când o mănânci la prânz, pune alături 50g de telemea.

      Salată de iarnă
      Rețete

      Salată de iarnă

      55 min Ușor

      Un fel principal de sine stătător pentru vegani sau o garnitură pentru omnivori

      Salată caldă de conopidă și năut [4 porții]

      Salată caldă de conopidă și năut
      HotNews Food – Powered by Kaufland

      Salată caldă de conopidă și năut

      45 min Ușor

      Conopida este o legumă de iarnă excelentă, care se poate transforma în multe feluri sățioase și pline de gust.

      Shakshuka [2 porții]

      Pentru o variantă de post, elimină ouăle și crește numărul de legume din sos.

      Shakshuka
      Rețete

      Shakshuka

      25 min Rapid

      Cea mai bună rețetă de brunch

      Lista de cumpărături & buget

      Meniul de săptămâna aceasta costă 212 lei/2 persoane/5 zile, la prețuri medii de supermarket. Asta înseamnă 21,2 de lei pe zi/persoană.

      Cumpărăturile propriu-zise te pot ajunge la 370 lei, pentru că unele ingrediente vin în ambalaje mai mari decât ai nevoie pentru rețete. Dar le vom folosi în săptămânile următoare, nu se irosesc.

      Refrigerate/congelate

      10 ouă

      300g telemea

      600g cârnați proaspeți groși

      30g unt

      4 bucăți de pui cu os

      50g pancetta sau bacon

      100g mozzarella

      Legume/fructe

      100g spanac baby

      3 ardei kapia

      1 legătură de ridichi

      1 castravete Fabio

      8 căței de usturoi

      2 cepe galbene

      4 morcovi

      30g busuioc proaspăt

      30g mentă prospata

      2 cartofi dulci

      2 păstârnaci

      2 cartofi pentru copt

      1 ceapă roșie

      1 conopidă

      2 legături pătrunjel

      1 legătură ceapă verde

      1 lămâie

      50g semințe de rodie

      Băcănie

      Sare

      Piper 

      50ml ulei de floarea soarelui

      50ml ulei de măsline

      8 felii de toast

      1 borcan de zacuscă

      12 roșii uscate în ulei

      350g linte roșie

      1,5L stock

      1 Lg semințe de coriandru

      1 Lg semințe de chimen

      1 Lg semințe de fenicul

      1 Lg busuioc uscat

      2 lgț chimion măcinat

      1 lgț boia dulce

      1/2 lgț boia dulce afumată

      1/2 lgț ceapă granulată

      1/2 lgț usturoi granulat

      2 conserve de fasole albă (de 400g)

      3 conserve de roșii (de 400g)

      1 conservă de năut (de 400g)

      160g pesto

      200ml vin alb sec

      2-3 fileuri de anșoa

      1/4 linguriță de fulgi de ardei iuți

      250g mălai “3 minute”

      80g tahini