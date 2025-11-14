Cazul fetiței decedate la clinica de stomatologie. Doctor ATI și consilier al ministrului Sănătății: „Eu ca medic specialist nu mi-aș asuma niciodată o anestezie pediatrică în afara unui spital”

Iuliu Torje, consilier onorific al ministrului Sănătății, spune că tragedii precum cea de joi dintr-o clinică stomatologică din centrul Bucureștiului, unde o fetiță de 2 ani a murit după o anestezie generală, se întâmplă și „în țări foarte dezvoltate, în sisteme medicale solide”.

Torje, medic primar ATI în Germania, consideră că „tragedii apar pretutindeni”, iar acestea „seamănă între ele în mecanism, nu în vinovății”.

„Am fost întrebat ce părere am despre tragedia din România. Răspunsul meu este unul greu, dar sincer. În primul rând, astfel de evenimente nu sunt «accidente românești». Din păcate, ele se întâmplă peste tot în lume.. în țări foarte dezvoltate, în sisteme medicale solide”, a declarat Iuliu Torje, vineri, într-o postare pe Facebook.

El este de părere că astfel de evenimente tragice „au un cadru comun:

• este vorba despre un copil mic, o vârstă cu risc fiziologic extrem de ridicat;

• sedarea sau anestezia se face în afara mediului complet echipat;

• apare o complicație bruscă.. laringospasm, apnee, aspirare;

• infrastructura locală nu permite un răspuns suficient de rapid, iar copilul nu are timp să «aștepte» resursele care lipsesc;

• iar în multe astfel de situații, anestezistul fie este ieșit din rutina clinică pediatrică, fie nu deține competențe reale în anestezia copilului mic, un factor major în contextul reacțiilor fulgerătoare specifice acestei vârste”.

De ce spune că nu ar face „niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului”

Iuliu Torje susține că „aceste tragedii seamănă între ele în mecanism, nu în vinovății”.

„Dacă mă întrebați pe mine, personal, ca medic și ca părinte, poziția mea este categorică. Eu, personal, nu aș face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului. Niciodată. Și spun asta ca medic cu supraspecializare în terapie intensivă, care a avut nenorocul profesional de a canula ECMO la copii chiar sub 2 ani”, a adăugat medicul.

El a spus că, „în pediatrie, mediul este parte din tratament”.

„Nu este un detaliu. Nu este o preferință. Este un element vital. Și ca părinte, poziția mea este și mai tranșantă: Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie sedat sau anesteziat în afara unui spital, în afara unei secții de anestezie pediatrică,în afara accesului imediat la terapie intensivă pediatrică”, a continuat Iuliu Torje.

Medicul a spus că știe, „din practică, că fiziologia unui copil mic nu iartă întârzierile”, precum și că, „atunci când apare complicația, diferența dintre spital și un cabinet nu e una „administrativă”, ci „este una de viață și de moarte”.

„Tragedii apar pretutindeni. Toate seamănă între ele.Toate au același fir roșu: un copil prea mic, o procedură în afara infrastructurii necesare, o complicație fulgerătoare. Dar ceea ce pot spune, cu toată sinceritatea și responsabilitatea profesională, este: Eu ca medic specialist, din respect profund pentru meseria mea, nu mi-aș asuma niciodată o anestezie pediatrică în afara unui spital. Și nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel. Pentru că atunci când vorbim despre un copil mic, «aproape sigur» nu este suficient”, a conchis Iuliu Torje.

O fetiță în vârstă de 2 ani a murit, joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Poliţia a deschis o anchetă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că fetița a fost supusă unei anestezii generale, realizate intravenos, și că a dispus controale la respectiva clinică stomatologică pentru a se verifica dacă s-au respectat protocoalele medicale.

Vineri, ministrul Rogobete a spus că fetița a fost tratată într-un al doilea sediu al clinicii, vizavi de clădirea principală, iar cabinetul de anestezie „nu respectă normativul și legislația în vigoare”.

Tot vineri, Parchetul Tribunalului București a declarat că fetița avea o „patologie cronică preexistentă complexă”, potrivit concluziilor preliminare după autopsia medico-legală.

