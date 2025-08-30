Medicii au dezvoltat un stetoscop cu AI care poate detecta afecțiuni cardiace majore în 15 secunde

O echipă de medici și cercetători britanici a dezvoltat cu succes un stetoscop bazat pe inteligență artificială, care poate detecta trei afecțiuni cardiace în 15 secunde, relatează The Guardian.

Inventat în 1816, stetoscopul tradițional, folosit pentru a asculta sunetele din interiorul corpului, a fost o parte esențială a trusei fiecărui medic timp de peste două secole.

Acum, o echipă de cercetători a conceput o variantă modernă, de înaltă tehnologie, cu capabilități de inteligență artificială, care poate diagnostica aproape instantaneu insuficiența cardiacă, bolile valvelor inimii și tulburările de ritm cardiac.

Cum funcționează

Noul stetoscop, dezvoltat de cercetători de la Imperial College London și Imperial College Healthcare NHS Trust, poate analiza diferențele mici în bătăile inimii și în fluxul sanguin, care nu pot fi detectate de urechea umană, și poate realiza simultan un EKG rapid.

Detaliile acestei descoperiri, care ar putea îmbunătăți diagnosticul precoce al celor trei afecțiuni, au fost prezentate în fața a mii de medici la Congresul anual al Societății Europene de Cardiologie din Madrid, cea mai mare conferință mondială dedicată inimii.

Dispozitivul, fabricat de compania californiană Eko Health, măsoară cât o carte de joc. Se plasează pe pieptul pacientului pentru a înregistra un EKG, în timp ce microfonul său captează sunetele sângelui care circulă prin inimă.

Informațiile sunt trimise apoi în cloud, un spațiu de stocare online securizat, unde sunt analizate de algoritmi de inteligență artificială capabili să detecteze probleme subtile ale inimii, pe care un om nu le-ar observa.

Rezultatul testului, care indică dacă pacientul ar trebui sau nu să fie considerat „cu risc” pentru una dintre cele trei afecțiuni, este trimis apoi pe un smartphone.

Cine ar trebui să-l folosească

Inovația implică și riscuri: pacienții pot primi un diagnostic fals pentru o boală pe care nu o au.

Cercetătorii au subliniat că stetoscopul cu AI ar trebui folosit doar la pacienți cu simptome ale unor posibile probleme cardiace și nu pentru controale de rutină la persoane sănătoase.

Diagnosticarea precoce este esențială pentru insuficiența cardiacă, bolile valvelor și aritmiile, permițând identificarea din timp a pacienților care au nevoie de tratamente, înainte ca starea lor să se agraveze.

Un studiu care a testat stetoscopul cu AI, la care au participat aproximativ 12.000 de pacienți din 200 de cabinete de medicină generală din Regatul Unit, i-a analizat pe cei cu simptome precum oboseală sau dificultăți de respirație.

Pacienții examinați cu noul dispozitiv au avut de două ori mai multe șanse să fie diagnosticați cu insuficiență cardiacă, comparativ cu cei la care nu s-a folosit tehnologia.

De asemenea, au fost de trei ori mai susceptibili să fie diagnosticați cu fibrilație atrială, o tulburare de ritm cardiac care crește riscul de accident vascular cerebral și aproape de două ori să fie diagnosticați cu boli ale valvelor cardiace.

„Majoritatea persoanelor cu insuficiență cardiacă sunt diagnosticate doar atunci când ajung la Urgențe în stare gravă. Acest studiu arată că stetoscoapele cu inteligență artificială ar putea schimba acest lucru – oferind medicilor de familie un instrument rapid și simplu pentru a detecta problemele mai devreme, astfel încât pacienții să poată primi tratamentul potrivit mai devreme”, a spus dr. Mihir Kelshiker, de la Imperial College.