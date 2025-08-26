Medicii care nu acordă consultații și în policlinica spitalului vor fi amendați. Ce amenzi pregătește Ministerul Sănătății pentru cei care încalcă regula

Medicii care lucrează în spitale vor fi obligați să acorde, în timpul programului de lucru, și consultații în ambulatoriul integrat, unde pacienții pot fi consultați în regim de policlinică, pentru minimum o oră/zi în medie pe lună, raportat la un program de 35 de ore/săptămână. Pentru cei care nu respectă regula, Ministerul Sănătății a pregătit și sancțiuni: avertisment scris la prima constatare și amendă de 20.000 lei începând cu a doua constatare.

Pentru medicii care își desfășoară activitatea în spital pentru un program de lucru reprezentând o fracțiune de normă, programul minim pentru consultații în ambulatoriul integrat se reduce în mod corespunzător.

Măsura este inclusă într-un proiect de Ordonanță de Urgență publicat de Ministerul Sănătății în transparență decizională, ce urmează să facă parte din Pachetul 2 de reforme pentru care Guvernul se pregătește să își asume răspunderea.

Ministerul Sănătății a anunțat, luna trecută, și dublarea programului din ambulatoriile spitalelor, prin organizarea a două ture pe zi, pe care să le efectueze toți medicii din secții, prin rotație.

Majoritatea ambulatoriilor din spitale au, în acest moment, program în prima jumătate a zilei.

De asemenea, toți medicii din spital, inclusiv șefii de secție, vor fi obligați să acorde consultații și în ambulatoriu, mai spunea ministrul Rogobete.

„O problemă importantă este accesul oamenilor la servicii medicale. Nu mă refer la urgențe, ci la investigații simple care se fac în mod normal în ambulatoriu. O primă modificare este ca programul ambulatorilor se va dubla până la 8 seara. Prin această modificare va crește accesul oamenilor la serviciile de bază din unitățile sanitare”, declara în luna iulie ministrul Alexandru Rogobete, în emisiunea HotSpot.