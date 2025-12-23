Medicii dintr-un spital din România se confruntă tot mai des cu o cerere inedită: oamenii vin și îi întreabă care a fost ora nașterii lor ca să-și poată face harta astrală

Un nou tip de cerere a apărut, în ultimii ani, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad, respectiv persoane care doresc să afle exact ora naşterii, pentru a obţine ulterior harta astrală, informaţiile fiind oferite gratuit de unitatea medicală, scrie Agerpres.

Reprezentanţii SCJU Arad au declarat marţi, pentru AGERPRES, că acest tip de cereri a apărut după pandemie, dar nu pentru că ar avea vreo legătură cu boala COVID-19.

Dacă în 2022 au fost înregistrate doar câteva solicitări, anul acesta 25 de persoane născute la Maternitatea Arad (secţie a SCJU) au depus cereri, cele mai multe în octombrie, respectiv şapte.

Unul dintre astrologii arădeni care a trimis persoane la spital pentru a obţine data naşterii este Iulia Baba, care a declarat, pentru AGERPRES, că această informaţie este esenţială pentru o hartă astrologică personalizată.

„Ora de naştere este esenţială în realizarea unei hărţi natale, deoarece ea stabileşte poziţia exactă a caselor astrologice şi a ascendentului. Fără ora de naştere, harta este incompletă şi poate oferi doar informaţii generale, nu personalizate. Ascendentul se schimbă aproximativ la fiecare două ore şi influenţează profund personalitatea, modul în care omul se manifestă în lume, felul în care reacţionează şi direcţiile importante de viaţă. De asemenea, poziţia caselor astrologice arată unde se manifestă evenimentele: relaţii, carieră, sănătate, bani, familie”, a declarat Iulia Baba.

Ea a subliniat că „astrologia nu poate funcţiona corect fără ora de naştere”.

„Nu este o curiozitate, ci un element tehnic fundamental, la fel cum un medic are nevoie de analize precise pentru un diagnostic corect. Cererea oamenilor de a afla ora exactă a naşterii reflectă nevoia de autocunoaştere şi de înţelegere profundă a propriei vieţi, nu o modă sau o superstiţie”, a mai spus astrologul.

Conform SCJU Arad, cererile pentru ora naşterii se depun la secretariat, iar răspunsul se eliberează gratuit, în termen cuprins între câteva zile şi câteva săptămâni, în funcţie de volumul de lucru al angajaţilor de la Arhivă, pentru ca tot aici ajung solicitările pentru diagnostice medicale vechi sau alte documente.