„Medicii rezidenți nu «fug» din țară, ci caută normalitatea”. Replica doctorilor rezidenți pentru Ilie Bolojan

Medicii rezidenți resping propunerea lui Ilie Bolojan, care ar vrea ca ei să rămână să lucreze în sistemul de sănătate din România o perioadă de cel puţin câţiva ani după absolvire, și îi transmit premierului că accentul ar trebui pus „pe a motiva, nu pe a obliga”.

„România face parte din Uniunea Europeană, iar libera circulație a forței de muncă nu este opțională”, afirmă reprezentanții Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți, ONG ce reprezintă drepturile a mii de rezidenți din România.

„După 6 ani de facultate și ani de rezidențiat, un medic are dreptul fundamental de a-și exercita profesia acolo unde poate evolua și este motivat”, mai spun reprezentanții medicilor rezidenți.

Ei acuză faptul că, la finalul rezidențiatului, „mulți medici se trezesc în fața unor posturi blocate sau a unui sistem care nu scoate locuri la concurs în specialitățile lor”.

De asemenea, spun reprezentanții medicilor rezidenți, „nu poți cere performanță când lipsesc dotările de bază, iar medicul este pus să aleagă între etică și lipsuri”.

„Respectul se câștigă prin investiții în oameni și spitale, nu prin bariere legislative care încalcă drepturi fundamentale”

Medicii rezidenți enumeră și o serie de măsuri care, spun ei, i-ar motiva pe mai mulți dintre ei să rămână să profeseze în țară:

Salarizare corectă și motivație financiară adecvată pentru cei care deservesc zone vulnerabile sau cu densitate a populație redusă.

Infrastructura minimă necesară specialității să fie disponibilă fără rabat, indiferent de zonă (rural/urban mic/urban mare).

Posibilitatea medicilor din zonele descrise de a se dezvolta profesional continuu.

O altă nemulțumire este că „medicii rezidenți din România fac, în medie, 4-5 gărzi pe lună, dintre care una singură plătită, conform cu contractul”.

„Medicii rezidenți nu «fug» din țară, ci caută normalitatea. Respectul se câștigă prin investiții în oameni și spitale, nu prin bariere legislative care încalcă drepturi fundamentale”, încheie reprezentanții medicilor rezidenți.

Bolojan: „Ai o obligație față de țara aceasta”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că absolvenţii facultăţilor de Medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puţin câţiva ani după absolvire.

„Dacă beneficiezi, în ţara noastră, de o pregătire medicală pe toată durata parcursului – studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român – ai o obligaţie faţă de ţara aceasta”, a declarat Bolojan, la dezbaterea cu primarii organizată de Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România.

„Şi cel puţin câţiva ani de zile – doi, trei, patru, cinci ani de zile – trebuie să lucrezi undeva în România. Dar haideţi să punem asta în practică”, a adăugat premierul, citat de Agerpres.

Într-un dialog cu HotNews, președintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, spune însă că este dificil „să îngrădești dreptul unui cetățean al Uniunii Europene la liberă circulație pe piața muncii”.

Pentru o parte dintre medicii rezidenți, care fac pregătirea în rezidențiat într-un spital care le oferă și post, ar fi „firesc să rămână să lucreze măcar o perioadă la acel spital, care a ținut blocat un post pentru rezidentul respectiv timp de 5 ani, sperând ca, după acei 5 ani, să aibă un medic specialist în acea specialitate”, consideră liderul organizației profesionale a medicilor din România.

Dar aceasta i se pare singura situație care se poate încadra la ideea formulată de premierul Bolojan, a punctat Cătălina Poiană.