Mega-atac cibernetic asupra instituțiilor guvernamentale din Republica Moldova, în preziua și în ziua alegerilor / Ce spune premierul Recean

Site-uri guvernamentale ale Republicii Moldova au fost vizate de un mega-atac cibernetic, cu peste 14 milioane de tentative de acces în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, potrivit agenției de presă IPN.

„Ieri și azi, infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, în special, de CEC.md (Comisia Electorală Centrală -n.r), precum și de mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral”, a declarat premierul Republicii Moldova, Dorin Recean.

Potrivit acestuia, a fost blocată platforma host.md din cauza unui atac cibernetic masiv. „Prin urmare, circa 4000 de site-uri nu sunt funcționale. Atacurile sunt orchestrate simultan cu scopul de a supra-încărca rețeaua Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, care deservește CEC și altă infrastructură electorală”, a spus Recean.

Inițial, surse din cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) au declarat pentru IPN că toate aceste încercări au fost detectate și blocate cu succes de autoritățile de profil.

Potrivit surselor agenției, principalele ținte ale atacurilor cibernetice au fost site-urile care aparțin infrastructurii Comisiei Electorale Centrale și Agenției Servicii Publice.

Totodată, STISC a decis să suspende temporar funcționarea site-urilor care nu sunt esențiale în această perioadă, pentru a reduce riscul unor eventuale atacuri informatice.

Contactat de IPN, Ion Buga, specialist în relații publice la STISC, nu a confirmat tentativele de atac cibernetic asupra site-urilor guvernamentale.

Acum patru zile, autoritățile au anunțat că mii de routere Wi-Fi din locuințele moldovene au fost compromise. Scopul ar fi fost utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii CEC, cu intenția de a bloca activitatea instituției.

Atacul cibernetic nu este o surpriză

Autorităţile din Republica Moldova au luat în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, scenarii care includ violențe de stradă, acte de vandalism, întreruperea curentului electric, alarme false cu bombă sau atacuri cibernetice.

„Scopul unic al tuturor instituţiilor este de a nu admite ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină o lovitură de stat electorală”, a transmis Guvernul de la Chişinău.

Într-o conferință de presă de miercuri, premierul Dorin Recean a declarat că Rusia vrea „să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a moldovenilor”, însă Republica Moldova ripostează ferm și va „împedica planul rusesc de ocupație”.

Potrivit prim-ministrului de la Chișinău, metodele ruse devin tot mai radicale, iar patru dintre ele se referă la implicarea grupărilor criminale pentru pregătirea dezordinilor în masă, o corupere electorală pusă în aplicare de rețeaua criminală Șor, atacuri cibernetice și o intoxicare informațională masivă.

În urmă cu o lună și jumătate, în Republica Moldova a fost deschisă o anchetă după un atac cibernetic „organizat de un actor străin” asupra infrastructurii guvernamentale, angajați ai statului fiind bănuiți de complicitate

