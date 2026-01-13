Mesaj de susținere a Emiliei Șercan de la Facultatea de Jurnalism, după atacurile PSD: „Instigarea la ură poate degenera”

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (FJSC) își arată „deplina susținere” față de jurnalista Emilia Șercan, lector în cadrul facultății, în contextul în care aceasta a fost atacată de către reprezentanți ai PSD, după ce Șercan a publicat în PressOne o analiză a tezei de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, care arată că mai bine de jumătate din teză a fost plagiată.

FJSC „cere actorilor politici și cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate și să se abțină de la orice formă de instigare la ură și agresiune. Tentativele de discreditare a jurnaliștilor sunt incompatibile cu valorile statului de drept”, se arată în comunicatul Facultății de Jurnalism a universității bucureștene.

Facultatea menționează că atacurile la adresa presei au ajuns la un nivel fără precedent chiar și în societățile democratice, iar utilizarea pe scară largă a rețelelor social a dus la propagarea unor mesaje de amenințare sau instigatoare la ură inclusiv împotriva jurnaliștilor.

FJSC: „Siguranța jurnaliștilor trebuie să fie o prioritate absolută”

„Instigarea la ură poate degenera oricând în forme grave de agresiune și hărțuire. Presiunile, amenințările și tentativele de discreditare îndreptate împotriva jurnaliștilor care își fac onest meseria subminează fundamentele unei societăți democratice, de aceea siguranța jurnaliștilor trebuie să fie o prioritate absolută pentru instituțiile publice și pentru liderii aleși democratic”, se spune în comunicatul semnat de Bogdan Oprea, directorul Departamentului de Jurnalism din cadrul FJSC.

Oprea susține că sesizările de plagiat ar trebui combătute doar cu argumente științifice, nu cu atacuri la persoană.

„FJSC remarcă și faptul, adesea insuficient prezentat public în astfel de momente care o vizează pe lect. univ. dr. Emilia Șercan, că articolele sale jurnalistice referitoare la cazuri de plagiat au vizat persoane din întregul spectru politic, precum și persoane din instituții de autoritate publică fără caracter politic”, menționează sursa citată.

„Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării rămâne ferm angajată în apărarea libertății presei, a dreptului la informare și a valorilor democratice, fără de care nicio societate liberă nu poate exista. FJSC susține activitatea academică și jurnalistică a lect. univ. dr. Emilia Șercan desfășurată în slujba interesului public, a transparenței și a unui mediu academic curat, integru și responsabil”, se mai spune în comunicat.

Jurnalista Emilia Șercan, care a dezvăluit luni că teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției este plagiată masiv, a explicat de ce l-a verificat pe Radu Marinescu, afirmând că intuiția și experiența sa de peste zece ani în verificarea tezelor de doctorat ale miniștrilor îi spun că „teza de doctorat a lui Radu Marinescu este plagiată în totalitate”.

„Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat, adică 56,68%, adică mai mult de jumătate. Teza este în Drept, Radu Marinescu este ministrul Justiției, iar justiția înseamnă corectitudine, echitate, legalitate”, scrie jurnalista de investigație Emilia Șercan, într-un mesaj postat pe Facebook.

PSD: „Este ea însăși o impostoare”

PSD a transmis un comunicat de presă la câteva ore după ce jurnalista Emilia Șercan a publicat analiza lucrării de doctorat a ministrului Justiției, cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”.

Social-democrații spun că îl vor susține în continuare „fără rezerve” pe ministrul Justiției și „condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

PSD acuză un atac politic care are ca scop demiterea ministrului.

„Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!”, arată comunicatul transmis de partid.

În plus, social-democrații o atacă virulent pe jurnalista Emilia Șercan, pe care o acuză de impostură și de plagiat:

„O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență.

Ca atare, PSD îi acordă ministrului Radu Marinescu susținerea politică totală pentru îndeplinirea mandatului și se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiției”.

Într-un dialog cu HotNews, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat că analiza pe care jurnalista Emilia Șercan a făcut-o asupra tezei de doctorat a ministrului Justiției este „în mod absolut evident o acțiune, o încercare de compromitere a domnului ministru, tocmai pentru că acesta a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi”.

„Dincolo de faptul că a fost șef de promoție, este de un an ministru. Dacă doamna Șercan era atât de pasionată să cerceteze CV-ul domniei sale și doctoratul domniei sale, ar fi putut să o facă până acum. Nu e deloc întâmplător că această tentativă de compromitere apare fix acum, când ministrul a declanșat procedura de numire a procurorilor”, a mai spus senatorul PSD.