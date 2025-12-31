Mesaje de Anul Nou 2026. Cele mai frumoase felicitări, mesaje și urări de Revelion pentru familie, cei dragi și colegi

Anul Nou este una dintre cele mai așteptate sărbători ale anului. Este și un moment minunat pentru a trimite mesaje, urări și felicitări celor dragi. Fie că sunt rude, fie că sunt colegi sau prieteni, vedeți mai jos o listă cu mesaje de Anul Nou care să te inspire.

Mesaje de Anul Nou pentru familie

Dragii mei părinţi voioşi, eu vreau să fiţi bucuroşi, vreau ca noul an să vă aducă, sănătate multă, multă şi belşug ca să v-ajungă!

Anul Nou este perioada când visurile devin realitate, ni se împlinesc dorințele. Vreau să vă urez ca tot ce v-ați planificat să devină realitate. Să aveți sănătate de fier, înțelegere în familie, pace în suflet. Vreau să vă mulțumesc că sunteți cei mai buni părinți, la care puteam doar visa. Eu mă voi strădui să vă fiu mereu alături, la bine și la greu. La mulți ani!

Dragii mei, vă felicit cu prilejul Anului Nou. Vă doresc, în primul rând, multă sănătate, înțelegere și răbdare. Fie ca dorințele voastre să se împlinească cât mai curând. Să trăiți doar clipe fericite. La mulți ani!

La mulți ani, dragii mei! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați oferit, deoarece ceea ce sunt eu astăzi vă datorez, în mare parte, vouă, scumpii mei. Vă doresc multă sănătate, să trăiți încă mulți ani și niciodată să nu duceți lipsă de ceva. Fie ca noul an să vă aducă în dar tot de ce aveți nevoie. La mulți ani!

Anul Nou este o sărbătoare minunată, pentru că pot să vă spun cât de mult vă iubesc! Ați fost alături de mine mereu, iar asta înseamnă mult! Vă doresc tot ce e mai bun pe Pământ, ani mulți de viață. Să aveți parte de atenție mereu, dragoste, fericire, succes. Să aveți puteri, speranțe, idei, planuri de viitor. La mulți ani, dragii mei!

Mesaje de Anul Nou pentru prieteni

La această cumpănă dintre ani, lasă să treacă prin fereastra sufletului tău magia sărbătorilor, lasă-te cuprinsă de fericire şi bucurie şi rămâi aşa pentru tot restul vieţii! Fii raza mea de soare şi luminează-mi această trecere, vino cu mine în lumea dragostei fără sfârşit! La mulţi ani!

Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!

Gândeşte-te la trecerea dintre ani ca la o poartă. Poţi să treci prin această poartă în Noul An şi să iei cu tine numai lucrurile bune şi apoi să închizi poarta în urma ta, astfel încât grijile şi supărările să nu te poată urma. La mulţi ani!

Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gând şi veselia de altădată!

Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu restul. La Multi Ani 2026 şi Un An Nou Fericit!

Bucuria vine din lucruri mărunte… Liniştea vine din suflet… Căldura sărbătorilor vine din inimile noastre…! An nou fericit!

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La Mulţi ANI!

Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! Alba24 îți urează La mulţi ani!

În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un 2025 minunat!

„Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări.”

Mesaje de Anul Nou pentru cunoscuți

Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu restul. La Multi Ani 2026 şi Un An Nou Fericit!

Bucuria vine din lucruri mărunte… Liniştea vine din suflet… Căldura sărbătorilor vine din inimile noastre…! An nou fericit!

La această cumpănă dintre ani, lasă să treacă prin fereastra sufletului tău magia sărbătorilor, lasă-te cuprinsă de fericire şi bucurie şi rămâi aşa pentru tot restul vieţii! Fii raza mea de soare şi luminează-mi această trecere, vino cu mine în lumea dragostei fără sfârşit! La mulţi ani!

Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!

Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! Alba24 îți urează La mulţi ani!

În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un 2025 minunat!

Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu îţi urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări, astfel încât acest nou an să îţi umple sufletul de voie bună! La mulţi ani 2026!

Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! Anul 2026 este aproape să-şi deschidă primele file albe, încă necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri!