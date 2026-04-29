Mesajul clar cu care Xi Jinping îl va întâmpina pe Trump în China: „Logica este simplă”

Xi Jinping și Donald Trump, în timpul unei vizite efectuate în China de liderul de la Casa Albă în primul său mandat, FOTO: Andrew Harnik / AP / Profimedia

Pentru cei 23 de milioane de locuitori ai Taiwanului, cea mai importantă întâlnire diplomatică din 2026 ar putea fi una la care nu sunt invitați, scrie Reuters într-o analiză publicată miercuri.

Președintele chinez Xi Jinping a lăsat să se înțeleagă clar că Taiwanul va ocupa primul loc pe agenda sa atunci când îl va primi luna viitoare, la Beijing, pe omologul său american Donald Trump.

Reuters subliniază că agenda liderului chinez face un contrast puternic față de întâlnirea sa de anul trecut cu Trump, din Coreea de Sud, unde a evitat intenționat această chestiune spinoasă pentru relațiile dintre Washington și Beijing.

Guvernul de la Taipei va urmări orice semn că Trump, care a neliniștit partenerii prin abordarea sa tranzacțională față de alianțe, ar putea să îndulcească sau să reformuleze politica de lungă durată a SUA privind Taiwanul, în schimbul achiziționării de către China de aeronave americane sau produse agricole și al relaxării presiunilor economice.

„În privința Taiwanului, logica este simplă: dacă SUA nu dorește să poarte un război major cu China din cauza Taiwanului, nu ar trebui să sprijine independența Taiwanului”, a declarat pentru Reuters Wu Xinbo, directorul Institutului de Studii Internaționale al Universității Fudan, care face parte din consiliul consultativ de politici al Ministerului chinez de Externe.

Va reuși Xi să îl convingă pe Donald Trump?

„Trump nu are niciun interes să intre în război cu China. Pentru a evita un conflict major care ar implica Statele Unite, ar trebui să spună clar că nu va sprijini independența și că nu va întreprinde acțiuni care să încurajeze o agendă politică separatistă”, a adăugat Wu Xinbo.

SUA urmează o politică a „unei singure Chine”, prin care oficial nu adoptă nicio poziție privind suveranitatea Taiwanului și doar recunoaște, fără a accepta, poziția Chinei, care revendică insula guvernată democratic ca parte a sa.

Statele Unite afirmă că „nu sprijină” independența Taiwanului, dar că ajută țara insulară să își mențină capacitatea de autoapărare.

Experții afirmă că Taiwanul, o putere mondială în domeniul producției de semiconductori, se află în centrul echilibrului militar din vestul Pacificului, astfel încât chiar și o schimbare nuanțată a formulărilor SUA ar putea afecta evaluarea Beijingului privind hotărârea americană de a continua sprijinul pentru insulă.

O astfel de schimbare ar neliniști Taipeiul și ar ridica noi întrebări despre angajamentele de securitate ale Washingtonului în Asia.

Oficialii administrației Trump au declarat în repetate rânduri că nu a existat nicio schimbare în politica privind Taiwanul și au condamnat constant presiunile exercitate de China asupra insulei.

În privat, aceștia subliniază că Trump a aprobat, în decurs de un an și câteva luni din noul său mandat, vânzări de armament către Taiwan în valoare considerabil mai mare decât a făcut predecesorul său, democratul Joe Biden, pe parcursul întregului său mandat.

China a cerut modificarea formulării folosite de SUA în privința Taiwanului

La un summit bilateral cu Biden, în 2024, Xi i-a cerut acestuia să modifice formularea SUA despre Taiwan în „ne opunem independenței Taiwanului”, în locul versiunii actuale. SUA au refuzat să facă această schimbare.

Persoane implicate în pregătirile pentru vizita lui Trump afirmă, în privat, că Beijingul a transmis constant semnale similare la nivel de grupuri de lucru înaintea vizitei sale în China, dar au refuzat să ofere detalii, invocând caracterul confidențial al discuțiilor.

Oficialii din Taiwan, al cărui guvern respinge revendicarea de suveranitate a Beijingului, sunt în stare de alertă maximă.

„Vom urmări dacă Statele Unite vor face modificări ale poziției lor privind chestiunile din Strâmtoarea Taiwan ca urmare a acelei întâlniri”, a declarat Shen Yu-chung, ministru adjunct în cadrul Consiliului pentru Afaceri Continentale, instituția responsabilă de politica Taipeiului față de China.

„Vom folosi timpul rămas pentru a intensifica comunicarea de politici cu Statele Unite”, a subliniat acesta.

Hsiao Kuang-wei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Taiwanului, a declarat, la rândul său, săptămâna aceasta, că, de când Trump și-a început al doilea mandat, administrația sa „și-a reafirmat constant sprijinul pentru Taiwan”.

China nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său. Cel mai recent, a organizat exerciții militare în jurul insulei la sfârșitul lunii decembrie, după ce SUA au anunțat un pachet de vânzări de armament în valoare de 11 miliarde de dolari pentru Taiwan – cel mai mare din istorie.

China a folosit atât stimulente, cât și presiuni în perioada premergătoare întâlnirii dintre Xi și Trump. A oferit „beneficii” pentru Taiwan în comerț și turism. Apoi, săptămâna trecută, Taipeiul a acuzat China că a făcut presiuni asupra a trei țări africane pentru a bloca drepturile de survol pentru vizita președintelui Lai Ching-te în Eswatini, ceea ce a dus la anularea acesteia.

SUA au criticat ferm acțiunile Chinei.

Un angajament „de neclintit” al SUA față de Taiwan

Lai afirmă că Taiwanul este deja o țară independentă numită Republica China, denumirea sa oficială. Beijingul îl consideră pe președintele Lai atât un „separatist”, cât și un lider ilegitim pe care îl acuză că împinge cele două părți ale Strâmtorii Taiwan în pragul războiului.

Raymond Greene, cel mai important diplomat american din Taiwan, a oferit asigurări publice înaintea întâlnirii că angajamentele SUA, inclusiv cele prevăzute de Legea privind relațiile cu Taiwanul, care impune vânzări de armament, rămân „de neclintit”.

Robert O’Brien, un fost consilier al lui Trump,, a declarat că acesta nu va deveni „primul președinte american care pierde Taiwanul”. „Acesta nu ar fi un obiectiv pe care Donald Trump să și-l dorească. Nu este moștenirea pe care o vrea”, a subliniat el.

Miza pentru Washington este ridicată, având în vedere poziția strategică a țării insulare în care SUA utilizează discret stații radar avansate și posturi de ascultare amplasate în munții Taiwanului, orientate spre China, potrivit unor surse din domeniul securității.

„Chiar vor Statele Unite să piardă una dintre cele mai bune locații pentru colectarea de informații despre China?”, a declarat o sursă occidentală din domeniul securității, sub protecția anonimatului, din cauza sensibilității subiectului.