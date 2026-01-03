Mesajul lui Rubio către țara din care au emigrat părinții săi: În locul lor aș fi îngrijorat după ce s-a întâmplat în Venezuela

Secretarul de stat american Marco Rubio a spus că guvernul cubanez ar trebui să fie îngrijorat după capturarea lui Nicolas Maduro, transmite France Presse.

„Dacă aș locui la Havana și aș face parte din guvern, aș fi cel puțin puțin îngrijorat”, a declarat el în cadrul conferinței de presă în Florida unde a fost alături de președintele american Donald Trump.

„Cuba este o catastrofă” și că țara este „condusă de oameni incompetenți și senili”, a adăugat înaltul oficial american, ai cărui părinți au emigrat din Cuba în Statele Unite în 1956.

La rândul său, Donald Trump, a a dat de înțeles că Cuba ar putea deveni un subiect de discuție în cadrul politicii mai ample a SUA în regiune, subliniind potențialul Washingtonului de a-și extinde atenția dincolo de Venezuela, pe fondul tensiunilor crescânde din America Latină, potrivit Reuters.