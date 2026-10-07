Mesajul pe care Nicușor Dan i l-a transmis lui Sorin Grindeanu. Președintele ridică miza pentru Guvernul Niculescu

Faptul că Nicușor Dan nu l-a desemnat pe Sorin Grindeanu premier nu înseamnă că președintele a scos din joc PSD. Este felul în care vede un echilibru al forțelor pe scena politică.

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Dacă punea mandatul în mâna lui Sorin Grindeanu, ar fi oferit toată puterea PSD. Pe social-democrați nu i-ar fi oprit nimic în a-și asigura majoritatea cu AUR și în a-l scoate din joc de tot pe președinte.

Moneda de negociere a lui Nicușor Dan

Prin desemnarea lui Luca Niculescu, Nicușor Dan i-a transmis un mesaj foarte clar lui Sorin Grindeanu: nu vrea să fie un președinte de vitrină. Iar dacă asta înseamnă să nu-l desemneze niciodată premier pe liderul PSD, atunci nu o va face.

Dar Nicușor Dan este dispus să negocieze, în condițiile lui. De această dată, susțin persoane care sunt la curent cu situația, șeful statului va ridica și miza. Alegerile anticipate vor fi acum moneda de negociere.

Pentru un guvern Luca Niculescu există o singură certitudine: fără PSD nu se poate. Discuția de aici începe.

Sorin Grindeanu este și el în fața unei alegeri dificile. A tăia orice dialog cu premierul-desemnat și a-l trânti în Parlament pe modelul lui Siegfried Mureșan ar putea echivala, în ultimă instanță, cu punerea în mâna președintelui a decretului de dizolvare a Parlamentului și organizării de alegeri anticipate.

E sincer Grindeanu când vorbește despre anticipate?

Sorin Grindeanu a criticat decizia președintelui. Liderul PSD nu a fost însă nici pe departe atât de virulent ca în momentul în care mandatul de candidat la funcția de premier i-a fost dat lui Siegfried Mureșan. Grindeanu a pus condiția ca Luca Niculescu să nu-și asume „politicile de austeritate ale lui Bolojan” și a invocat, în final, anticipatele ca ultima soluție de rezolvare a situației actuale.

Cât de sincer este însă liderul PSD? Sorin Grindeanu ar intra în alegeri ca președintele primului partid al țării, așa cum au decis românii acum doi ani. Când voturile se vor fi numărat, așa cum o arată sondajele de acum, PSD ar fi pe locul al doilea sau al treilea. Sorin Grindeanu ar fi primul președinte social-democrat din ultimii 25 de ani, în mandatul căruia PSD pierde statutul de partid dominant al României.

Ce va urma este lesne de înțeles. Năstase, Geoană, Ciolacu au plecat pentru că n-au câștigat prezidențialele, puțin probabil ca Sorin Grindeanu să rămână după ce a prăbușit partidul.

De altfel, în prima ședință de partid după desemnarea lui Luca Niculescu, Sorin Grindeanu a cerut și a primit „un mandat larg” de negociere cu premierul desemnat.

Nimic nu se poate face fără PSD

Printr-o învestire a Guvernului Luca Niculescu, președintele va tempera pentru moment dorința unora din PSD de a oficializa, cu orice preț, colaborarea cu AUR. Însă, în fapt, cei care vor guverna vor fi tot ei, care au demonstrat până acum în parlament că fac echipă bună când interesul le-o cere.

PSD va avea ultimul cuvânt de spus în orice decizie pe care Guvenul Niculescu o va lua, pentru că orice ordonanță, lege sau asumare de răspundere trece prin Parlament.

Un cabinet condus de Luca Niculescu va rezista atâta timp cât va dori PSD.

Pentru moment, Nicușor Dan își va fi dus la îndeplinire planul: l-a scos din joc pe Ilie Bolojan și și-a instalat premierul pe care l-a vrut.

PSD va încerca să fie reprezentat într-un fel sau altul în noul cabinet, pentru că e vital pentru partidul lui Sorin Grindeanu să fie cuplat la resurse.

Cum nu a avut nicio problemă cu Luca Niculescu, care era propus la Externe în Guvernul Veștea, plin de PSD-iști, probabil că nu va avea nici acum. Social-democrații vor domina însă comunicarea publică cu orice ocazie, pândind orice moment pentru a da lovitura.

Două momente de reținut: Cioloș și MRU

Profesoara Alina Mungiu Pippidi amintea, într-un dialog cu HotNews, despre „experiența Cioloș”, din urmă cu zece ani. După un an de guvernare a fostului comisar european, social-democrații reușeau să revină la putere, obținând în alegeri al doilea cel mai mare scor din istoria partidului, 45%.

PSD nu va reuși acum să repete această performanță, însă poate evita dezastrul.

Apropierea alegerilor va ridica tensiunea politică. Faptul că Nicușor Dan obține o victorie, printr-o învestire acum a Guvernului său, aceasta este una de etapă. Lupta se poate transforma pe viață și pe moarte de la anul, când începe febra alegerilor. Și nu este exclus ca PSD să pună umărul la o suspendare (inițiată deja de AUR), dacă interesul de partid o va cere. Au mai făcut-o și în 2012, când Traian Băsescu alesese tot o variantă diplomatică/tehnocrată a lui Mihai Răzvan Ungureanu. În plin an electoral, guvernul a fost demis, iar președintele suspendat. Traian Băsescu nu și-a pierdut mandatul la referendum, însă PSD și PNL, alături atunci în USL, au obținut un scor de 70% în alegeri.

Cui îi mai convine un guvern Nicușor Dan – PSD

Relansat în opoziție după demiterea lui Ilie Bolojan și respingerea lui Siegfried Mureșan, Partidul Național Liberal nu are niciun interes în acest moment să intre într-o formulă de guvernare, cu atât mai puțin cu foștii parteneri de la PSD.

PNL, alături de aliații săi de la USR, va rămâne în opoziție, ocupând culoarul de centru-dreapta pe care aleargă singur. Până acum, strategia a funcționat.

„PNL nu va guverna cu PSD. Dacă PSD intră în viitorul guvern, PNL va rămâne în opoziție. Și mai ales fără trădători în viitorul guvern. Aceasta este poziția PNL și nu este negociabilă”, a insistat vicepreședintele liberal Alexandru Muraru. El a făcut trimitere și la colegii săi din tabăra anti-Bolojan, luați în calcul de PSD pentru o majoritate.

Dintre partenerii PNL în fosta Coaliție, într-o situație specială este UDMR. Rămasă fără susținerea Budapestei, Uniunea înclină să voteze guvernul propus de președinte și susținut de PSD, însă făra a face parte din echipa de la Palatul Victoria. Astfel, nu ar rămâne total decuplată de la putere, mizând să-și fructifice cele 31 de voturi în Parlament atunci când nevoia o cere.

AUR și o întâmplare care nu trebuie trecută cu vederea

AUR se arată în acest moment a fi marele beneficiar al mutărilor politice făcute de Nicușor Dan și PSD. Deja partidul lui George Simion a trecut de 40% în intenția de vot în cele cinci luni de criză politică. Chiar dacă un guvern Luca Niculescu va reuși să țină România pe șine, zgomotul de fond va fi atât de mare încât nimeni nu va înțelege nimic. AUR va rămâne în opoziția partidelor tradiționale și va capitaliza toată nemulțumirea celor dezamăgiți de acestea. Identificarea lor cu Sistemul în discursul gălăgios al liderilor AUR va suprima orice urmă de îndoială.

Faptul că președintele nu vede voturile AUR în urna pentru învestirea unui Guvern nu înseamnă că problema este rezolvată.

În ultima perioadă, câteva întâmplări dezvăluie o realitate care în urmă cu câțiva ani părea departe de a se întâmpla. În fața Arestului central unde George Simion cheamă oamenii să protesteze față de arestarea lui Călin Georgescu, mai mulți susținători ai acestuia i-au cântat veșnica pomenire jurnalistului în viață Cristian Tudor Popescu și au spus un sincer „Doamne ajută” ca să moară. CTP s-a făcut vinovat de faptul că este de altă părere decât ei, ceva de neiertat, se pare, în opinia degrabă aprinzătorilor de lumânări cu numele său.

Aminteam recent de o declarație a lui George Simion cum că AUR nu este atât de radical pe cât ar trebui. Nu credeam că atât de repede se va vedea cât de nerăbdători sunt unii să arate cum ar trebui să fie, de fapt.

Dacă nici asta nu le atrage atenția politicienilor care în aceste zile își fac calculele, atunci nu asistăm decât la „o încercare penibilă de a alcătui majorități”, cum amar constata, într-un interviu pentru HotNews, profesorul Ioan Stanomir.