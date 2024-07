Mica arcă a lui Noe de la Cernavodă. Cum arată viața-model a unor animale părăsite, care așteaptă adopția sub bagheta unei italience

E ceva aproape mitologic în privirea măgarului Aureliu. Ochiul ăsta închis la culoare pare atât de adânc, încât nu poate pătrunde nici măcar lumina puternică a soarelui de iulie. Genele lui lungi și albicioase îi dau un aer nobil și totodată trist. De altfel, în ochiul măgărușului pe care-l privesc acum n-ar avea cum să fie altceva decât o tristețe teribilă. E singurul lui ochi bun, pe celălalt l-a pierdut. Aureliu e unul dintre cei 50 de măgăruși de la adăpostul „Urme de bucurie”, din Cernavodă.

Este proiectul principal al ONG-ului Save the Dogs and Other Animals, care luptă pentru protecția animalelor aflate în nevoie, din România. Nu e chiar o „arcă a lui Noe” completă, pentru că pe cele șapte hectare ale sale, adăpostul e un refugiu doar pentru măgari, cai, câini și pisici.

Unii câini și pisici sunt pregătiți pentru adopții, în vreme ce alții, sătui definitiv și irevocabil de oameni, sunt pur și simplu îngrijiți pentru a avea o viață demnă.

Articolul integral pe Panorama.ro