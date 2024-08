Mihaela Cambei a cucerit medalia de argint la haltere: „Mi-a fost un pic teamă, dar am încercat să trag cu disperare”

Mihaela Cambei a terminat concursul cu un total de 205 kilograme. Pe primul loc s-a clasat Zhihui Hou, care câștigă al doilea titlu olimpic consecutiv. Sportiva din China a ridicat la ultima încercare 117 kg, record olimpic! Hou Zhihui a câștigat medalia de aur cu un total de 206 kg, potrivit GOLAZO.ro.

Sportiva noastră a ridicat 89 kilograme la prima încercare, 91 de kilograme la a doua şi 93 la a treia, la stilul smuls – cel mai bun rezultat din concurs, cu 4 kg peste campioana olimpică şi mondială, chinezoaica Zhihui Hou.

La aruncat a reuşit 106 kg din prima încercare, 110 la a doua şi 112 kg la cea de-a treia, însă, din păcate, deşi se aflase în frunte de-a lungul întregii competiţii, a fost depăşită de principala sa rivală, chinezoaica Zhihui Hou, a cărei ultimă încercare, reuşită, 117 kg, este şi record olimpic. Aceasta a luat aurul, cu un total de 206 kg, potrivit News.ro.

“Este concursul vieţii mele pentru care m-am antrenat doi ani de zile. La final am simţit că îmi rămâne mâna pe podium, pentru că am avut un cârcel foarte mare la mână, la gât şi deget, cotul mă durea foarte tare, dar am zis că ori la bal, ori la spital. Eu nu am stat să fac calculele, am vrut să îmi fac încercările. Nu ştiu ce s-a întâmplat, care cum a ridicat. Dacă rata chinezoaica, ne cânta imnul în această seară, dar eu sunt mândră de ce am reuşit să aduc, pentru că este prima medalie olimpică din istorie la haltere feminin. Această medalie înseamnă absolut totul pentru mine, toată cariera mea de 11 ani. M-am luptat mult pentru ea şi cred că ăsta este visul oricărui sportiv. Eu sunt foarte mândră de ceea ce am obţinut”, a mai declarat Cambei.

Ea a menţionat că nu a mai aruncat niciodată atât într-un concurs. „Mi-a fost un pic teamă, dar am încercat să trag cu disperare. Atmosfera a fost foarte mişto şi cred că asta m-a ajutat foarte mult, pentru că agitaţia în general pe mine mă ajută să fiu şi mai puternică decât sunt, adrenalina mă ajută să fiu mai puternică. Toţi românii care m-au susţinut în această seară şi au strigat pentru mine m-au ajutat foarte mult”.

„Această medalie o dedic antrenorul lui meu, Valeriu Calancea, care m-a suportat în tot acest timp, părinţilor mei, lui Dumnezeu, care a fost alături de mine şi m-a scos sănătoasă din această competiţie şi întregului staff care a fost alături de mine. Am sărutat greutăţile la final pentru că au fost prietenoase cu mine şi ele m-au ajutat. Acest moment este fix aşa cum mi l-am imaginat şi medalia are fix aceeaşi culoare”, a precizat vicecampioana olimpică.

„După medalia de bronz de la Jocurile Olimpice pentru tineret de la Buenos Aires (2018), după cele şase titluri europene şi două medalii cucerite la Campionatele Mondiale, Mihaela este de astăzi şi vicecampioană olimpică”, notează pe Facebook Agenţia Naţională pentru Sport.

România are în acest moment 8 medalii olimpice, trei de aur, patru de argin și una de bronz.

AUR: David Popovici (200 m liber); Florin Enache, Andrei Cornea (dublu vâsle); Simona Radiș, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereș, Adriana Adam, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Magda Rusu și Victoria Petreanu (canotaj 8+1)

ARGINT: Simona Radiș, Ancuța Bodnar (dublu vâsle); Ioana Vrînceanu, Roxana Anghel (dublu rame); Ionela Cozmiuc, Gianina van Groningen (dublu vâsle categorie ușoară); Mihaela Cambei (haltere)

BRONZ: David Popovici (100 m liber)