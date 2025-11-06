Mihai Barbu, suspendat „din toate funcțiile deținute” în cadrul PNL „pe durata aplicării controlului judiciar”

PNL a anunțat suspendarea lui Mihai Barbu „din toate funcțiile deținute în cadrul partidului”, joi seară, în contextul dosarului DNA care îl vizează.

Joi, Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a plasat pe Mihai Barbu sub control judiciar pentru o perioadă 60 de zile.

„În urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privința lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcțiile deținute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de președinte al PNL Vaslui și cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar”, a declarat PNL, joi seară, într-o informare de presă.

PNL susține că „va analiza situația lui Mihai Barbu în funcție de evoluția dosarului și de clarificările juridice ulterioare”.

„Partidul rămâne ferm angajat în respectarea legii, a integrității și a standardelor etice pe care le promovează în activitatea politică și publică. Partidul Național Liberal respectă principiul prezumției de nevinovăție, precum și independența instituțiilor judiciare”, se mai arată în informarea transmisă de Biroul de presă al PNL.

Mihai Barbu, pus sub control judiciar 60 de zile

Barbu, care este și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, este acuzat de DNA de săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Concret, el este acuzat de procurori că, pentru a-i facilita omului de afaceri Fănel Bogos obținerea unor despăgubiri de 3 milioane de euro de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, începând din februarie „și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri” a afaceristului „cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A. și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A.”.

Potrivit DNA, Mihai Barbu i-a promis lui Fănel Bogos că „îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor deținute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcția de director al D.S.V.S.A. Vaslui”.

Șeful PNL Vaslui este cel care i-a obținut omului de afaceri Fănel Bogos intrarea la Ilie Bolojan, prim-ministru și lider PNL. Guvernul a confirmat că premierul s-a întâlnit cu Bogos, însă susține că discuția „nu a avut niciun fel de urmări”.

Barbu a declarat la Antena 3 CNN că a vrut să i-l prezinte premierului Ilie Bolojan pe afaceristul vasluian Fănel Bogos, dar susține că scopul întâlnirii nu a fost de a-l salva pe afacerist de problemele sale.