Mihail Neamțu: Călin Georgescu este „un globalist, pocăit şi întors la un soi de autohtonism hrănit din discursurile unor lideri culturali”

Deputatul Mihail Neamţu (AUR) a afirmat luni că fostul candidat la președinție Călin Georgescu nu este antisistem, ci „un globalist, pocăit şi întors la un soi de autohtonism care este hrănit din discursurile unor lideri culturali”.

„Eu sunt mult mai antisistem decât domnul Călin Georgescu. Cred că un an de zile am lucrat în Guvernul României. Domnul Teodor Baconschi şi-a dat acordul ca domnul Georgescu să fie reprezentant al Guvernului României la ONU. Am văzut cu ochii mei semnătura”, a declarat Mihail Neamţu, într-o emisiune de la Prima News.

„Omul ăsta a primit acordul, inclusiv al lui Traian Băsescu, pentru o discuţie ipotetică despre funcţia de premier. Omul ăsta nu e un periculos meteorit venit printre noi”, a adăugat Neamţu, potrivit News.ro.

”Da, nu e antisistem. Dar cine e antisistem? Crin Antonescu? Cine e antisistem? Domnul Nicuşor Dan? (…) Domnul Georgescu, eu chiar cred, este un globalist, pocăit şi întors la un soi de autohtonism care este hrănit din discursurile unor lideri culturali, precum Dan Puric – ne place sau nu ne place, a umplut sălile în ultimii 20 de ani. Părintele Necula făcea conferinţe despre ortodoxie cu mii şi mii de oameni şi a stânit o anumită imaginaţie mitopoetică. Mi se pare că noi avem un discurs conservator în foarte multe mici localităţi din România pe care preoţii îl menţin. O ancoră în identitatea asta ortodoxă”, a mai spus deputatul AUR.

La mijlocul lunii ianuarie, în cadrul unui podcast al conspiraționistului american Alex Jones, Călin Georgescu a susținut că Uniunea Europeană este „brațul politic al globalismului”, în timp ce NATO reprezintă „brațul militar” al globalismului.

„Nu am nicio legătură Rusia, nu cunosc pe nimeni de acolo, doar niște oameni de știință, nu am nimic de-a face cu niciun politician. Ei au intrat în alertă când au auzit cuvântul pace pentru că ei au nevoie de război. UE este brațul politic al globaliștilor și NATO este cel militar”, a susținut Georgescu.

„Prin Rutte, șeful NATO, încearcă să-și impună regulile și să forțeze, pe cât posibil, al Treilea Război Mondial în regiune, în special prin România”, a mai afirmat Georgescu în podcastul lui Alex Jones, un conspiraționist american condamnat în 2022 să plătească 1,3 miliarde de dolari familiilor victimelor unui atac armat în care au fost ucise, într-o școală, despre care Jones a pretins că ar fi fost „o farsă”, potrivit Europa Liberă.

„Au numai sclavi în poziţii de putere, oameni care se agață de putere, nu lideri. În România sunt doar marionete și prin aceste marionete vor să controleze și să impună al Treilea Război Mondial cât de repede se poate, înainte de învestirea președintelui Trump, din 20 ianuarie”, a adăugat, la acel moment, Georgescu.