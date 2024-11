Mike Tyson vs Jake Paul. Când începe și unde poate fi văzut meciul de box al finalului de an

Meciul de box dintre legendarul Mike Tyson (58 de ani) și americanul Jake Paul (27 de ani), care a intrat în box după ce a devenit unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut pe YouTube, va putea fi văzut în direct în România pe Netflix, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Meciul va avea loc la Stadionul AT&T din Arlington, Texas, o arenă cu o capacitate de peste 80.000 de locuri, vineri la ora 20:00, Eastern Standard Time. Având în vedere diferența de fus orar, în România asta înseamnă în noaptea de vineri spre sâmbătă, la ora 03:00.

WHO YOU GOT? Jake Paul and Mike Tyson stare down at the #PaulTyson press conference.

