Miliardarul Ioan Micula, despre dosarul penal în care este vizat alături de fratele său: „Nu am fugit nicăieri”

Ioan Micula cataloghează perchezițiile efectuate luni de procurori la grupul European Food and Drinks, deținut alături de fratele său Viorel Micula, drept „intimidări” pentru că se află într-un conflict juridic vechi cu statul român, potrivit unui interviu acordat pentru publicația locală Bihoreanul.

„Ei vin la intimidare. Noi avem un conflict juridic cu statul român de 20 de ani, conflict care nu s-a terminat. Dar ceea ce nu se poate contesta e că Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții a decis că România trebuie să plătească despăgubiri firmelor noastre, iar acea hotărâre este obligatorie între părţi”, a precizat Ioan Micula.

Frații Micula datorează 400 de milioane de euro statului ca urmare a unui ajutor de stat primit ilegal, potrivit deciziilor instanțelor internaționale. În dosarul în care au avut loc percheziții ieri la societățile din Bihor ale fraților, procurorii au suspiciuni că, pentru a evita plata sumelor datorate, ei au înnstrăinat active în valoare de 163 de milioane de lei ale firmelor altor companii care se aflau însă tot sub controlul acelorași proprietari.

Ioan Micula a precizat pentru Bihoreanul că nici el și nici fratele său nu au fost citați și a respins drept „aiureli” zvonuri că au plecat din țară.

„Nu am fugit nicăieri. De altfel, nu am primit vreo citaţie, nu ni s-a comunicat vreo acuzaţie. Vedem care va fi concluzia, ce se întâmplă şi vom acţiona în consecinţă”, a afirmat acesta.

El a mai subliniat că procurorii avut acces deplin la sedii şi la documente, pe care le-au ridicat fără a întâmpina vreo opoziţie.

Care sunt acuzațiile procurorilor

Ioan și Viorel Micula, care dețin mărcile Adria și Frutti-Fresh, sunt suspectați că au coordonat activitatea grupului de persoane juridice European Food and Drinks și au implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului.

„În fapt, din datele şi informaţiile deţinute în cauză au rezultat indicii privind faptul că două persoane fizice, care ar fi coordonat activitatea unui grup de nouă persoane juridice, ar fi implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului către alte opt persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”, precizează Poliția Română într-un comunicat de presă în care nu îi numește pe cei doi.

Acest mecanism a fost creat și implementat după decizia pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv de Tribunalul Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la European Food and Drinks Group sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 – 2019.

Mai exact, statul român avea de recuperat aproximativ 400 milioane euro, din care 178 milioane euro debit, iar diferenţa reprezentând dobânzi şi penalităţi. Plata acestor sume a fost calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal.

Principalele modalităţi frauduloase utilizate pentru a asigura transferul activelor din patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului European Food and Drinks Group au constat, conform procurorilor, în executarea silită ori vânzarea directă/compensarea unor creanţe.

În acest dosar sunt cercetate infracțiuni de delapidare cu consecinţe deosebit de grave și evaziune fiscală.