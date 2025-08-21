Ministerul Finanțelor amână pentru 2027 impozitarea la valoarea de piață a locuințelor persoanelor fizice și va apela un an la un mecanism tranzitoriu. Impozitele vor crește, însă, semnificativ

Ministerul Finanțelor a renunțat la impozitarea din 2026 la valoarea de piață a proprietăților imobiliare deținute de persoane fizice, întrucât nu are timp suficient pentru a pune la punct sistemele informatice și mecanismele de evaluare.

Cum impozitarea la valoarea de piață, asumată și ca angajament în planul fiscal cu Comisia Europeană și în PNRR, ar urma să se aplice abia din 2027, pentru 2026 va fi prevăzut un mecanism tranzitoriu.

