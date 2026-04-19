Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, interviuri în direct în această seară, la o oră distanță / Confruntare la două televiziuni diferite, înainte de votul din PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, va fi prezent duminică seară în studioul Antena 3 de la ora 21. De la 22, premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, va acorda un interviu pentru B1 TV, conform anunțurilor făcute de cei doi pe rețelele sociale.

HotNews va transmite LIVETEXT principalele declarații făcute de cei doi

Confruntarea de la distanță are loc în ajunul votului intern din PSD. Luni, de la ora 17, social-democrații urmează să decidă dacă îi vor retrage spriijinul lui Ilie Bolojan, pe care l-au criticat constant în ultimele luni.

Încă de astăzi, numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, le-a spus colegilor de partid că Ilie Bolojan nu va mai conduce Guvernul, acuzându-l pe liderul liberalilor că a încălcat a încălcat cele două linii roșii ale social-democraților.

Cel mai recent schimb de replici dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan a avut loc chiar în acest weekend. După ce premierul i-a acuzat pe social-democrați că fac un „joc dublu” și a criticat atitudinea lor față de reforme, liderul PSD a ironizat măsurile liderului PNL și a declarat că „e foarte frumos să pari marele reformator al României, dar în realitate lucrurile să stea cu totul altcumva”.

„Când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei. Și asta a deranjat”, a declarat Bolojan, vineri, la Radio România Actualități.

Replica lui Grindeanu a venit la o zi distanță, într-o conferință de presă în care a criticat intenția Guvernului de a lista la bursă anumite companii de stat. Posibilitatea listării unor companii este însă analizată de stat de câțiva ani, aceasta fiind chiar și un jalon PNRR.

„Reforma companiilor de stat profitabile, să le vindem, asta e reformă? Ăsta e jaf. Ăsta e șobolănism. Să vinzi companiile profitabile într-o perioadă de criză economică, ăsta e adevăratul șobolănism”, a acuzat președintele PSD.

PNL și USR, ședințe „în coordonare” în timpul referendumului din PSD

În contextul consultării anunțate în PSD, PNL și USR au decis să organizeze tot luni ședințe în „coordonare”. Ședința PNL va avea loc de la ora 18, în Modrogan, iar cea a USR se va desfășura la 18:30, la Vila Lac, conform surselor HotNews.

Cele două partide au decis încă de acum trei săptămâni că nu vor mai face o alianță guvernamentală cu PSD în cazul în care social-democrații declanșează o criză politică.

Ilie Bolojan a fost miercuri seară la sediul PNL București, unde le-a transmis liberalilor că nu intenționează să demisioneze din funcția de premier, au spus sursele HotNews.

Claduiu Manda a declarat joi că PSD își va retrage miniștrii din Guvern în scenariul în care Ilie Bolojan va refuza să renunțe la funcția de premier dacă social-democrații decid să nu mai continue cu el în fruntea Guvernului.

Surse din PSD spun pentru HotNews că dacă premierul Ilie Bolojan nu își va da demisia nici după ce social-democrații își vor retrage miniștrii din Guvern, atunci sunt mari șansele unei moțiuni de cenzură în Parlament pe care PSD să o voteze, forțând astfel plecarea lui Ilie Bolojan.