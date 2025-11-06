Ministrul Apărării, despre sistemul american anti-drone din România: „Îl testăm și urmează să fie integrat” / Avantajul față de „armamentul tradițional”

Ministrul Ionuț Moșteanu a declarat, vineri, la Digi24, că sistemul Merops a venit „de la partenerii americani” și este în prezent în teste „de integrare cu sistemele de comandă și control NATO” din România.

Ministrul Apărării a precizat că sistemul anti-drone „e în România, de ceva vreme, de vreo două săptămâni, îl testăm și urmează să fie integrat în sistemele operaționale și în planurile operaționale”.

„Am anunțat și săptămâna trecută, miercuri, când s-a vorbit despre retragerea americanilor, că avem acest sistem. Iată că relația cu americanii funcționează, e foarte în regulă. Chiar dânșii ne-au dat acest sistem foarte bun, testat cu succes (…) în Ucraina. Urmează să mai lucrăm împreună cu dânșii pentru a-l conecta, ca să spun așa, la celelalte sisteme ale NATO și a-l băga în planurile operaționale”, a declarat Ionuț Moșteanu.

El a explicat că „diferența e că în Ucraina aceste sisteme nu sunt interconectate și în comandă NATO”, în timp ce în România, o țară NATO, „sunt un pic mai multe rigori din punctul acesta de vedere”.

Oficialul a spus că este vorba despre un sistem de „drone interceptoare”.

„O soluție mai ieftină decât soluțiile tradiționale, mai ieftină pe «cost per hit», cum se spune în engleză, costul pentru a da jos o dronă este mult mai bun decât cu instrumentele tradiționale, să spun așa, sau cu armamentul tradițional”, a adăugat ministrul.

„Testele reale sunt în Ucraina”

Ionuț Moșteanu a spus că, în Ucraina, acest echipament este utilizat „cu foarte mult succes”.

„Testele reale au fost în Ucraina și sunt în continuare în Ucraina. Este folosit echipamentul cu foarte mult succes acolo. Testele care se fac la noi și în Polonia sunt, cum spuneam, de integrare cu sistemele de comandă și control NATO”, a afirmat ministrul Apărării.

El a atras atenția că „e nevoie, când vorbim de apărare antiaeriană și împotriva dronelor, de cât mai multe sisteme – cât mai multe sunt disponibile, cât mai multe ne putem permite”.

Întrebat dacă sistemul a fost adus în țară „pe cheltuiala” României, ministrul a răspuns: „Deocamdată este de la partenerii americani. Sunt lucruri care se fac în structuri NATO și în comandă NATO și echipamente care vin pe filieră NATO, și avem un parteneriat bilateral foarte bun, acest parteneriat strategic, și relațiile bilaterale pe care le avem cu Statele Unite, colaborarea cu armata Statelor Unite, și acest echipament vine de la Statele Unite”.