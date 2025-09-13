Ministrul Apărării nu crede că există printre generali „fani” ai lui Călin Georgescu. „Sunt oameni fideli României”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a dat asigurări „cu mâna pe inimă” că nu există generali în Armata Română care să fie „fani” ai fostului candidat la prezidenţiale Călin Georgescu, susţinând că aceştia sunt fideli României şi structurilor NATO.

Prezent sâmbătă la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, Moşteanu a fost întrebat dacă „a simţit” de când este ministru că generali ai Armatei Române sunt mai degrabă „fani” ai lui Călin Georgescu.

„Deloc (…) M-aţi întrebat de generali. Sunt generali cu care lucrez aproape zilnic. Sunt oameni loiali României, loiali alianţelor şi parteneriatelor pe care le avem. Sunt oameni care au ajuns în aceste funcţii lucrând cu NATO, ani de zile, având contacte săptămânale. De aia zic, aţi avut o întrebare legată de generali şi eu vă spun, oamenii aceştia care au ajuns acum generali sunt cumva în floarea vârstei, în floarea experienţei şi de ani de zile lucrează în structuri europene şi în structuri NATO. Sunt oameni fideli României, nu fideli altora. Şi asta pot să vă spun cu mâna pe inimă”, a spus Ionuț Moșteanu, citat de Agerpres.

Ministrul Apărării susține că, dacă există militari cu simpatii extremiste, aceștia sunt „marginali” în masa de militari activi.

„Statistic, când vorbeşti de zeci de mii de persoane, peste 80.000 de persoane (în Armata Română, n.r.), e posibil ca unul sau altul să aibă şi altfel de gânduri. E vorba de statistică aici. Dar dacă sunt, sunt marginali. Oamenii cu care lucrez în mod constant şi care îşi pot pune amprenta pe acţiunile concrete pe care Armata Română le face şi pe deciziile concrete pe care Armata Română le ia, sunt oameni fideli acestei ţări”, a spus Moşteanu.

Referitor la participarea unor militari români la misiunile organizate de mercenarul Horaţiu Potra în Congo, Moşteanu a explicat că au fost trimise către parchete câteva cazuri din sfera penală.

„Unii dintre militari au găsit nişte portiţe, au speculat nişte lipsuri, să spunem aşa, din legi şi din regulamente, pentru a merge acolo şi a lupta ca mercenari, într-un spaţiu în care controlul Rusiei e destul de evident, în zonele acelea din Africa. Acum închidem portiţele acestea. Există un proiect de lege pe care îl co-iniţiem cu Ministerul Afacerilor Interne, există încă un proiect de lege depus de colegii mei din USR, care e deja în Parlament, pentru a nu se mai putea face acest lucru. Există cercetări interne şi chiar s-au trimis către parchete anumite dovezi pentru a se începe cercetarea în anumite cazuri. Că sunt cazuri în care au fost, pur şi simplu, speculate nişte portiţe, în alte părţi sunt nişte lucruri care ţin de sfera penalului”, a precizat ministrul.

Moșteanu a spus că unii militari care au activat ca mercenari în Africa și-au luat concedii de paternitate ca justificare. „Dacă vor să se facă mercenari, nu au ce căuta în Armata Română”, a conchis ministrul Apărării.